Video viral: aseguran que un OVNI visita las playas de Pinamar cada noche

Vecinos de la zona reportaron videos sobre un extraño objeto que sobrevoló las playas de Valeria del Mar en reiteradas ocasiones.

Los vecinos de la localidad de Valeria del Mar, ubicada en la ciudad costera de Pinamar, aseguran haber presenciado la visita de un OVNI sobre la playa. En las últimas horas, un video grabado por un residente se volvió viral en las redes. En este clip podía verse una luminiscencia sobre el cielo nocturno la cual, por el momento, está catalogada como un OVNI.

El video del Objeto Volador No Identificado (OVNI) fue investigado por el periodista Cristian Echeverría. El comunicador se contactó con varios habitantes de la zona costera quienes aseguraron que esa luz con forma circular sobrevolaba las playas de forma recurrente. "Esto me lo cuenta un amigo de Cariló, que es cocinero y me dice que entre las dos y las tres de la mañana estaba observando estas luces extrañas, que emitían los colores rojo, azul y verde, y que en un momento se desvanecía en el aire", expresó el periodista en diálogo con Infocielo.

En esta misma entrevista, Echeverría contó que otro vecino aseguró que "el fenómeno se repite todos los días entre las tres y cuatro de la madrugada a unos 40 kilómetros de la costa de Valeria del Mar". "Desde que publiqué la noticia en las redes sociales, me empezaron a hablar muchísimos vecinos, que me mandaban fotos, videos y me contaban que habían visto objetos no identificados de similares características", amplió el periodista sobre le gran llegada que tuvo su investigación.

Luego de analizar el video varias veces, Cristian Echeverría amplió la información y su percepción sobre este avistaje. "Al agregarle zoom a la imagen, se puede observar cómo se forma una especie de aureola en el centro de lo que sería el Objeto Volador No Identificado", comentó. "Realmente es un misterio, no sé lo que se ve en el cielo. Un satélite no es, un avión tampoco porque no hay rutas aéreas en la zona de la Costa Atlántica", finalizó el periodista al respecto.

Otros hechos impensados en Valeria del Mar

Esta no es la primera vez que se reportan casos de avistamiento de ovnis en Valeria del Mar. Aunque si bien varias ciudades costeras fueron testigo de apariciones de estos objetos, la localidad de Pinamar es una de las más reconocidas por esta tipo de avistajes sobre sus playas.

En el mismo diálogo que mantuvo Echeverría con varios vecinos, hubo declaraciones escalofriantes. Emilia, una mujer que vivió por 20 años en Valeria del Mar, aseguró que fue testigo de varias apariciones y que en esa zona "hay un portal especial". Otro vecino aseguró que había visto "una nave nodriza gigante que caía para el lado del mar". Asimismo, varios habitantes coincidieron en que hubo varios objetos que entraban y salían del agua.