Obama, sobre los ovnis: "Hay objetos en el cielo que no podemos explicar"

La existencia de extraterrestres es algo que sigue intrigando a gran parte de la humanidad, incluidas algunas de las personalidades más importantes del planeta. Hace tan solo unos días el Pentágono estadounidense confirmó la veracidad de un avistamiento de un OVNI que se filtró por imágenes tomadas desde un buque de guerra. Barack Obama se refirió al tema en una entrevista reciente y sembró más dudas de las que había previamente: "Hay imágenes y registros de objetos en el cielo que no sabemos exactamente qué son. No podemos explicar cómo se movían, ni su trayectoria".

En diálogo con James Corden en The Late Late Show with James Corden, Barack Obama contó divertido que cuando asumió como presidente de los Estados Unidos preguntó si había un laboratorio donde se mantienen "especímenes extraterrestres y naves espaciales". La respuesta fue negativa. "Lo que es verdadero, y estoy hablando en serio, es que hay imágenes y registros de objetos en el cielo que no sabemos exactamente qué son. No podemos explicar cómo se movían, ni su trayectoria. No tenían modelo fácilmente explicable", aseguró el ex mandamás norteamericano.

Sus declaraciones se dan en el marco de la filtración de un video de un avistamiento ocurrido en julio del 2019. Las imágenes fueron tomadas en el Centro de Información de Combate del buque de combate litoral USS Omaha y en ellas se puede ver a un objeto volador no identificado con forma esférica en las costas de California. Los marines no encontraron restos ni rastros del objeto cuando se acercaron a la zona del avistamiento, iniciando de esta manera una investigación, confirmada por el Departamento de Defensa de Estados Unidos.

“Puedo confirmar que el video fue grabado por el personal de la Armada y que la Unidentified Aerial Phenomena Task Force (UAPTF por sus siglas en inglés, o Grupo de Trabajo de Fenómenos Aéreos no Identificados, perteneciente a la Oficina de Inteligencia Naval de Estados Unidos) lo incluyó en sus investigaciones en curso”, reveló Susan Gough, portavoz de Defensa, al portal The Debrief. De todos modos, este no es el primer avistamiento por parte de la Armada de Estados Unidos, cuyos pilotos se encuentran objetos no identificados día a día en las costas del país.

Para distintos especialistas norteamericanos estos objetos representan una amenaza a la seguridad estadounidense y hasta aventuran que podría tratarse de intentos de vigilancia de otros países con los que Estados Unidos no lleva buenas relaciones, como Rusia o China. Lo cierto es que aún hoy, en tiempos en los que la humanidad logró fabricar oxígeno respirable en Marte, no se sabe fehacientemente de dónde provienen estos objetos voladores no identificados y si son la prueba de que existe vida en otros planetas.