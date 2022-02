Claudio María Domínguez publicó el video de un ovni y asombró a sus seguidores: "Tiene rostro y todo"

El referente espiritual publicó un enigmático video en sus redes sociales y desató un debate entre sus seguidores. Imágenes impactantes.

El reconocido referente espiritual Claudio María Domínguez publicó un enigmático video en sus redes sociales que sorprendió a todos sus seguidores. Se trata de la imagen de una extraña luz en el cielo que se movía a una velocidad muy rápida y que pasó cerca del lente de la cámara, lo que permitió verla con un poco más de detalles.

"Genios, el hermano de mi productora del programa grabo esto en Ezeiza, que perciben ustedes? Yo pregunto para aprender, ya que no soy ningún experto en Ovnilogia", escribió Domínguez en su publicación. Allí se veía una luz con forma de cuadrado que pasó de verse a lo lejos a estar a unos pocos metros en segundos.

Los seguidores del conductor televisivo no tardaron en arriesgar sus teorías en los comentarios: "Tiene rostro y todo me parece. No sé si es por pareidolia .. pero al igual que en las órbes... Veo una cara", escribió una usuaria llamada Laureeli. Otro agregó: "Los satelites starlink. Lean. Suelen pasar varias veces en la semana y son visibles en distintas partes del país! Hay especialistas observando el cielo. Contactense con ellos. Igual todo es posible. No estamos solos en este universo infinito".

El caso de Irma Rick, la mujer de la Pampa que asegura haber sido abducida por un ovni

El 16 de noviembre de 2021, Irma Rick, de 55 años y oriunda de La Pampa, desapareció de su casa durante 24 horas en el pueblo Jacinto Arauz, en donde vive con su esposo. La mujer contó que estaba tomando mate en su casa cuando de repente su celular empezó a hacer interferencia, escuchó un ruido de un viento muy fuerte afuera y salió a ver qué estaba pasando.

Al instante, se encegueció por una luz muy intensa y se desmayó. Se despertó al día siguiente, a 60 kilómetros de su casa y sin entender qué es lo que había pasado. “No sé lo que pasó, recuerdo muy poco. El teléfono empezó a interferir, caminé y no recuerdo más nada. Lo único que recuerdo ese que me fui de noche y volví de día. Atiné a abrir los ojos y veía luces y todo blanco, como si fuera nieve. Esa misma claridad no me dejaba abrir los ojos”, relató.

“La luz era tan fuerte que me volvía a cerrar los ojos de vuelta. Lo que sí recuerdo es que al otro día estaba sentada en la calle con las piernas extendidas, los brazos arriba de las piernas y cuando abrí los ojos vi la calle. No recuerdo el tiempo que estuve sentada”, continuó. Tras ese episodio, Irma solamente podía mover las manos. “No podía hablar, no me salían las palabras. Perdí la noción de todo”, finalizó.