En imágenes compartidas en las redes sociales, se ve lo que parece ser un objeto oblongo, brillante y de color azul en el cielo y, posteriormente, en el agua. Varios testigos afirman haber visto el objeto caer del cielo hacia el océano. El avistamiento ocurrió alrededor de las 20:30 hora local, según el diario local Hawaii News Now.

Una mujer llamada Moriah contó al medio hawaiano que, pese a que nunca ha creído realmente en los ovnis, al ver el objeto azul brillante en el cielo se subió al auto con su marido para seguirlo. "No sé qué era. Iba muy rápido", detalló la testigo del fenómeno, antes de agregar que el objeto no producía ningún sonido.

Aún según Moriah, poco menos de cinco kilómetros después, el objeto pareció caer al océano. "Llamamos al 911 para que un oficial o alguien viniera a averiguarlo", compartió la mujer.

Cuando la Policía ya estaba en el lugar, Moriah dice que vieron una segunda luz, esta vez blanca. "La blanca era más pequeña. Venía en la misma dirección que la azul", afirmó la mujer antes de detallar que perdieron de vista el objeto después de que pasó sobre una montaña cercana.

La Administración Federal de Aviación (FAA), órgano reglamentador de la aviación civil en EEUU, informó que no se registraron incidentes o accidentes aéreos en esta área en el momento del avistamiento.

Nicole Neumann confesó haber visto un ovni

Como si faltara algún condimento a la vida de Nicole Neumann entre su trabajo como modelo, panelista y conductora y los escándalos que protagoniza con su exmarido, Fabián Cubero, y Mica Viciconte, el último fin de semana, la modelo sumó una experiencia paranormal en su vida.

“Fue una experiencia extraña, asumimos en un 98% que si era un ovni. Éramos cuatro adultos, cinco menores y toda la seguridad de una zona viendo la misma situación. No es que yo sola me desperté y flashié”, relató la rubia. Y detalló: “La gente no se lo toma en serio, yo esperé toda mi vida esto y nunca pensé que me iba a pasar. Estoy muy emocionada. La realidad es que vimos algo suspendido cerca de nuestra casa de campo que no era un avión, no era tamaño drone. Era un tamaño del techo de este estudio, con una forma rara, no era redondo”.

Y ante la incredulidad de sus compañeros de "Nosotros a la mañana", hizo un dibujo de lo que vio y continuó: "No lo se describir bien porque estaba oscuro. Tenía luces de colores y se quedaba suspendido. Cuando nos íbamos acercando, despacito se iba metiendo más en el campo, y estaba a una altura que no era muy alta tampoco”.