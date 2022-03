Will Smith trompeó a Chris Rock en los Oscars 2022: "No hablés de mi esposa"

El actor reaccionó de forma violenta ante un comentario de su colega que no le gustó en lo absoluto.

Will Smith no ocultó su enojo en los Oscars 2022 y reaccionó de forma violenta ante un comentario de Chris Rock que no le gustó en lo absoluto. La ceremonia que premia a las mejores producciones de cine del año contó con varios momentos memorables en su edición anual, sin embargo, la actitud del reconocido actor estadounidense fue lo que más conmoción generó en redes sociales.

Todo comenzó cuando Chris Rock subió al escenario para presentar los nominados al galardón, pero antes de cumplir con su trabajo, se percató de la presencia de Will Smith e hizo un chiste sobre su esposa relacionado a la alopecia, la condición que sufre la pareja del actor y que la llevó a raparse por completo la cabeza. Indignado por la actitud de Rock, Smith no dudó en subir al escenario y golpearlo en la cara. "No hables de mis esposa. Sacá su nombre de tu boca", expresó Will a los gritos luego de volver a acomodarse en su lugar. Atónito por lo que le acababa de suceder, Chris Rock aseguró que era un momento "que quedaría en la historia de la televisión".

Smith, quien ganó el premio a mejor actor por "King Richard", subió al escenario y dio una bofetada a Rock en lo que al principio pareció una broma guionada. Pero el ánimo se volvió sombrío momentos después cuando Smith, de vuelta en su asiento, le gritó: "Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca".

Después, en el momento de ganar, Smith sostuvo: "En este momento de mi vida, estoy abrumado por lo que Dios me ha pedido que haga y sea. Amar, proteger y ser un río para mi gente. Pido disculpas a la Academia. El amor te hace hacer cosas increíbles. Espero que me vuelvan a invitar".

Este domingo volvió la gran gala del cine con la 94.ª edición de los Premios Oscar. El Dolby Theatre volvió a tender la alfombra roja para entregar los tan esperados premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas estadounidense.

Tras un año de ausencia por la pandemia de coronavirus que obligó a celebrar la ceremonia del año pasado en la Union Station de Los Ángeles, la gran gala del cine hollywoodense tiene a Dune como uno de los largometrajes más premiados de la noche.