Ruggeri se indignó y puso incómodo al Pollo Vignolo: "Me hicieron calentar"

Una vez más, Oscar Ruggeri protagonizó un nuevo papelón al aire de ESPN. En esta oportunidad, el exdefensor de Boca, River y la Selección Argentina manifestó su bronca tras haber recibido un obsequio en pleno programa. El momento dejó muy mal parado a Sebastián "El Pollo" Vignolo, quien no supo cómo salir de la incómoda situación.

Durante la edición del último viernes, por F90, Ruggeri recibió como regalo -en una bolsa- la nueva camiseta de la Albiceleste, que será utilizada en la Copa América 2021 Argentina-Colombia. Sin embargo, al periodista Diego Monroig -cubre el día a día del Xeneize- también le enviaron una. Sin embargo, y a diferencia de Ruggeri, a él se la entregaron con una valija.

"El Cabezón" estalló de furia en pleno programa y se quejó en pleno vivo, por lo que "El Pollo" Vignolo y los restantes integrantes del programa (Federico Bulos, El Cholo Sottile, El Cai Aimar, El Chavo Fucks y Daniel Arcucci) no supieron cómo responder al momento incómodo.

Al parecer, la marca que viste a la Selección Argentina le envió camisetas a los integrantes del programa. Y Vignolo metió la pata con una pregunta: "¿No te gusta mucho la camiseta?". "No", respondió Ruggeri. Frente al silencio de los periodistas, el reconocido ex zaguero central comentó: "Hay que decir la verdad. ¿Quieren que mienta? Si quieren digo que están bárbaras estas manchas que le hicieron. ¿A quién le gusta de acá?".

Monroig volvió a intervenir y sostuvo: "A mí me gusta". Luego, el reportero mostró la valija con la que recibió la camiseta. Ruggeri lo comparó con la bolsa en la que le obsequiaron la misma y fue entonces cuando manifestó: "Ah, mirá vos. Me hacen calentar". El Cholo Sottile acotó: "Diego (Monroig) levantó la Copa del Mundo también".

Ruggeri ventiló una intimidad de Riquelme en Boca:

Luego de que Alejandro Fantino le consultara si hubiera tenido una buena relación con Juan Román Riquelme dentro del vestuario, Oscar Ruggeri manifestó: "Es posible que no hubiese tenido una buena convivencia con Riquelme. No me gustan los tipos que te miran medio ahí. Yo jugué con Maradona, que es el mejor del mundo. Jugué con Maradona, y jamás me hizo así. Venía y me decía 'vos sos el mejor central'".

"¿Qué me importa que ganó todo? Ahí está, es Dios. ¿Qué Dios? Endiosen a la gente, que después te mira así, desde arriba. Estos tipos, basta. Ayudá. Elegiste a Russo, ayudá. Bajá al entrenamiento. Esto es Boca, ayudalo, loco. Ayudá a tu técnico. Yo cometí un error enorme como técnico, pensé que me la sabía todas. No tenía ni idea", agregó Ruggeri, indignado.