¡Muy triste! El calvario personal que golpea a Ruggeri y a su esposa: "Se fue"

Oscar Ruggeri le reveló al Pollo Vignolo la difícil situación que atraviesa en su casa junto a su esposa. El conmovedor testimonio que ofreció en ESPN.

Oscar Ruggeri está afrontando un dramático momento a nivel personal. El panelista de ESPN abrió su corazón y le reveló a Sebastián "El Pollo" Vignolo el difícil momento que está atravesando con su esposa en su casa. De acuerdo a lo que indicó, ambos se encuentran muy tristes tras la partida de Federica, la hija más pequeña de la familia que se marchó para irse a vivir sola.

El silencio invade la casa de la familia de Oscar y Nancy. Y al ex defensor campeón del mundo con la Selección Argentina en el Mundial de México '86 lo incomoda. "El Pollo" Vignolo, que conoce algunos detalles de su vida privada, decidió consultarle a su compañero de equipo acerca de cómo se encuentra tras la salida de sus cuatro hijos: Daiana, Candela, Stephan y Federica.

"En la casa, ¿se extraña o no a la nena?", le consultó el conductor al "Cabezón". Inmediatamente después, el ex futbolista de River y Boca se mostró golpeado: “Es un tema, nos quedamos solos. Se fue la más chiquita a vivir sola. Va a cumplir 25 años". Luego, recordó: "Te levantabas a la mañana, y andábamos caminando, y cruzaba, venía, saludaba, desayunábamos, comíamos". Y agregó: "Voy para las piezas y están solas las camas".

El Pollo Vignolo y Oscar Ruggeri en ESPN.

Denotando melancolía y cabizbajo, Ruggeri manifestó sus sensaciones: "Nos pegamos cada cruce con Nancy en la casa. Hay un silencio raro, porque uno no está acostumbrado. De vivir toda una banda adentro, quedaba ésta (NdeR: Federica, su hija menor) que estaba firme con nosotros, y saludó, ‘hasta luego’. Se fue. Un tema".

Qué hizo Ruggeri tras conocer la casa en la que vivirá su hija Federica

Tras conocer el lugar en el que viviría su hija Federica, Oscar Ruggeri reveló: "Me agarré el auto una noche sólo, y me fui a dar una vuelta por dónde iba a vivir. Quería saber de noche si andaba la policía, si había custodia, seguridad. Cuando me dijo el lugar, me gustó. Sé que la espera una persona, entra. Hablamos con unos vecinos. Estamos contentos porque ella está contenta".

En tanto, opinó sobre lo que significa ser padre: "Cuando somos papás, empezamos a saber lo que es tener miedo a la vida. Cuando te nace tu hijo, empezás a decir a la noche: ‘Che, estás respirando?’. Cuando salen, que son adolescentes... yo me había comprado una Sprinter. Traía a todos los pibes. Sos un remisero. Ahí, entendí a mi mamá, que no dormía en toda la noche hasta que no volvieran".

"Hoy, vos los tenés, estás como protegiéndolos. Chiquitos, problemas chicos; grandes, problemas grandes. Cuando empiezan a salir, están tan protegidos, que no tienen calle como muchos otros. Entonces, te da miedo", agregó Ruggeri.