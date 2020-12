Nadie se la vio venir.

Al aire de F90 (ex 90 minutos de fútbol), Oscar Ruggeri sorprendió a todos con un desesperado pedido en vivo. "Le pido a la Virgen", enfatizó el Cabezón. Ahora, bien, ¿qué fue lo que ocurrió con el Cabezón? Más allá de ser un programa deportivo, el panelista y ex campeón del mundo con la selección argentina realizó una súplica a la clase política argentina, asegurando que el país espera un dirigente "que se ilumine", "no importa el partido que sea".

"Que Dios nos ayude a ver si cae alguien así y le hagamos un monumento. Estamos esperando los argentinos que alguien se ilumine, no importa el partido que sea, y le hacemos un monumento. Que sea firme: acá estoy yo, y se acabó la joda. Eso le pido a la Virgen, que nos ayude", explicó Oscar Ruggeri, ante la mirada atenta del Pollo Vignolo y todos sus compañeros de F90.

Por otra parte, el Cabezón se refirió al poco compromiso de una parte de la sociedad para con el cuidado del medioambiente: "Somos bravos los seres humanos, hacemos cada cagada en el mundo, en el planeta. Lo arruinamos. No lo cuidamos. Nos portamos mal. No hay clase social acá. En el río, tenés que ver las botellas, los plásticos, pañales, las cosas que tiran. Pero tiran los de la gente de barcos. Viste que comúnmente, ¿a quién le echan la culpa? A la gente humilde. No, tiran los de plata al río. Y lo ensuciamos, y hay llenos de botellas, que eso me vuelvo loco. Yo trato de hacer las cosas bien en eso".

La inesperada crítica de Oscar Ruggeri a Daniel Scioli: "Ya nos reímos de todos"

A su vez, y teniendo en cuenta que Oscar Ruggeri cuenta con una huerta en su casa, en el piso de ESPN comenzaron a polemizar imaginando un impuesto a la "huerta presunta". En ese momento, el protagonista explotó y lanzó: "No des ideas que se levantan una mañana y te dicen: huerta presunta. Chau, a la pista. Ya nos reímos de todos".

"Yo pago impuestos ya por ese lugar en el que estoy. Y como tengo otro terreno, me cobran el impuesto complementario en la provincia que lo puso Scioli por única vez para pagarle a los docentes (NdeR: artículo 13 de la Ley Impositiva 2013, que continúa en vigencia y fue aplicado por el ex gobernador bonaerense, Daniel Scioli). Pin. Veinte años va. Adentro, mi alma", sentenció Ruggeri, molesto ante la directiva que el ex funcionario aplicó en su momento.