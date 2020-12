Fuerte momento al aire de ESPN.

Recordando las fiestas navideñas de su infancia, Oscar Ruggeri protagonizó uno de los momentos más desopilantes al aire de F90 (90 minutos de fútbol). Es que el Cabezón relató cómo sentía las emociones de una jornada festiva en la que compartía junto a otros niños la alegría de esperar a Papá Noel. "Mi mamá teníamos un arbol que teníamos tres cosos, cuatro. ¿Sabés qué lindo que era el coso? Y nosotros íbamos... ¡Llegó el niñito Dios, llegó el niñito Dios!", enfatizó, bajo la mirada atenta del conductor Sebastián Pollo Vignolo.

Por otra parte, Ruggeri también recordó que solía jugar al amigo invisible junto a otros niños, y que encontraba una manera para regalarse prendas a él mismo sin tener que abonar ningún obsequio para nadie. "Sacamos un número, los nombres. El que toca tenés que comprarle aparte de Papá Noel. Un par de años seguidos, saco, pero me saco yo", enfatizó el Cabezón, quien reconoció autorregalarse un par de medias usado.

En ese momento, Sebastián Vignolo lanzó un comentario que sorprendió a Ruggeri: "Un amigo jugaba al amigo invisible, hasta que un día lo vio. Lo vieron al amigo invisible. Estaba en el balcón". Sin embargo, el ex futbolista de la selección argentina retrucó esta anécdota con una apreciación propia de su estilo filoso.

"¿Se metía por atrás? ¿Pata de lana? Más que invisible, pata de lana. Con los lompa en las rodillas lo agarrás a los dos metros. Por lo menos está bueno porque todavía no había actuado. Lo agarraste antes, no entró", sentenció el Cabezón, dejando sin palabras al Pollo: "90 (NdeR: el programa que conduce al aire de ESPN, con dos ediciones por día y de lunes a viernes) es así".

Vignolo fue sorprendido por una reacción inesperada: "Que se vaya"

El periodista Sebastián Pollo Vignolo fue sorprendido por una reacción inesperada. Al aire de ESPN, donde es conductor de F90, el cordobés reveló una charla que mantuvo con un ex futbolista de River Plate que supo ser dirigido por Marcelo Gallardo. Y en medio de su relato, hizo hincapié en una frase que le quedó en la cabeza y que lo dejó sin palabras al momento de escucharla: "Llega un momento en el que no lo aguantás más".

"Te pone bien arriba pero te exige de la misma forma. Pero llega un momento que no lo aguantás más y necesitás irte. Si aguantás te pone en la Selección, primer nivel. Pero llega un momento que no aguantás más y empezás a bajar", fueron las palabras que, según Vignolo, este protagonista le manifestó fuera de cámara. Sin revelar su nombre, el Pollo aseguró que el mismo se trata de una de las grandes figuras que River tuvo en los últimos años.

Descartando uno de los nombres que partió recientemente del Millonario, Vignolo aseguró: "Este jugador le dio muchas alegrías a River. Y es más, no sé si no se fue medio tironeado, no se fue bien. No es Juanfer Quintero. Probablemente al colombiano le haya pasado lo mismo, llega un momento que se saturan, que el jugador dice 'basta'. Y Gallardo cuando ve que ya bajaste la guardia, listo, que se vaya".