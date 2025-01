Cuáles son los errores más comunes que se cometen en un ola de calor: cómo evitarlos

Qué cosas no hacer en una ola de calor.

La segunda semana del nuevo año expone que una gran parte de la Ciudad de Buenos Aires y del Conurbano van a quedar expuestas a una ola de calor que registrara temperaturas que irán en aumento con el paso de los días. Esto provoca que las personas tomen algunos consejos sobre ciertas actividades que no deben realizar para comprometer a su cuerpo.

El pronóstico que brinda el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) expone que durante el martes, miércoles y jueves se van a registrar valores de temperaturas con mínimas altas y máximas que podrían llegar a superar los 30 grados con cierta comodidad. Esto no solo provoca no exponerse a los rayos del sol, sino que también es necesario tomar ciertos recaudos para que el organismo no se va comprometido y se deba recurrir a una visita médica.

"Se viene una semana de calor récord para casi todo el territorio de Argentina y parte de Sudamérica", expresó ArquitectoxHora, como figura su usuario de X (Ex Twitter). En el posteo, se puede divisar un mapa del país que dispone de un color negro, gris, rojo fuerte y naranja en el sector centro, norte y este. Mientras que la zona cordillerana dispondrá de valores aceptables y con varias partes en las que se sentirá el frío.

¿Qué no hacer en una ola de calor?

Hay una serie de recomendaciones que se aconsejan recordar para este tipo de días porque cualquier mala práctica puede ser bastante negativa con la salud y provocar que desperdiciemos las vacaciones.

- No beber suficiente agua: no es lo mismo consumir gaseosas o jugos, se recomienda tomar agua porque el calor provoca que la perdamos al transpirar y que se sufra una deshidratación.

- Exponerse al sol sin protección: puede que en el momento no se sienta nada, pero las horas posteriores se registrará un importante dolor sobre la zona expuesta. Lo mejor es usar protector solar y crema refrescante.

- No descansar: es recomendable dormir la cantidad de horas adecuadas para apaciguar los efectos del calor.

- No realizar actividad física entre las 10 y 18 horas: son momentos donde los rayos del sol tiene más intensidad y pueden provocar un golpe de calor.

- Usar ropa apretada y oscura: siempre se recomienda usar ropa holgada para que el cuerpo respire y de un tono que permita reflejar los rayos del sol.

- No consumir alimentos grasosos: lo mejor es recomendar frutas, frutos secos y verduras.

¿Qué es el fenómeno La Niña y cómo afecta al clima de la provincia de Buenos Aires?

Hay una explicación para justificar la presencia de esta ola de calor en la provincia de Buenos Aires como también en distintos lugares de la Argentina y es gracias a la presencia de La Niña. Uno que se vincula con la ausencia de determinado fenómeno meteorológico y que demanda esperar un tiempo más que considerable para que los valores disminuyan de intensidad.

Cuando las aguas del Océano Pacífico ecuatorial se enfrían, se comienzan a registrar una serie de cambios en la atmósfera que modifica la dirección de los vientos pero que también en la temperatura como en la llegada de lluvias. Por lo general, este fenómeno genera que la presencia de precipitaciones sea nula en varios sectores de Sudamérica.

De hecho, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) expone que los días martes, miércoles y jueves se registrarán elevadas temperaturas mínimas y máximas que se van a ubicar por encima de los 30 grados. Aunque el alivio podría estar dándose en la mañana del viernes y gran parte de la tarde. No hay seguridad de cuándo llegará a cambiar el clima, pero sí cierta certeza de que lloverá.