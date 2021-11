El "romance de 9 meses" de Lady Gaga llevará a la gran pantalla la tragedia de Gucci

Lady Gaga llevó su poder de estrella a Londres el martes para el estreno del drama "House of Gucci", su segundo papel importante en una película, para la que dijo que se mantuvo en el personaje durante nueve meses para interpretar a la esposa de un heredero asesinado de la dinastía de la moda italiana.

Basada en el libro del mismo nombre y dirigida por Ridley Scott, la película cuenta con un elenco de estrellas, entre las que se encuentran Adam Driver, Al Pacino, Jared Leto, Salma Hayek y Jeremy Irons, en una narración del famoso caso de asesinato que conmocionó a Italia y a su industria de la moda en la década de 1990.

Con un acento italiano, Gaga interpreta a Patrizia Reggiani, que se casó con el heredero Maurizio Gucci en 1972. Se divorciaron en 1994.

Un año después, Maurizio fue asesinado a tiros por un sicario frente a su oficina de Milán. Reggiani pasó 18 años en la cárcel por orquestar su asesinato y fue liberada en 2016.

Consultada por las informaciones que aseguraban que había permanecido en el personaje durante 18 meses, Gaga dijo en la alfombra roja: "Realmente siento en cierto modo que mi proceso se ha convertido en algo sensacionalista, pero no me gusta mentir sobre mi trabajo y mi proceso. Así que lo que voy a decir es esto: soy una romántica cuando se trata de arte".

"Tuve una relación romántica con mi personaje, Patrizia. Tuve una relación romántica con el guión y me lancé de cabeza a este mundo porque ella no se parece en nada a mí. (...) No sé de dónde salieron 18 meses. Nueve meses, sí, pero el doble, no lo sé".

El papel sigue a la aclamada actuación de Gaga en "A Star Is Born", por la que ganó un Oscar a la mejor canción original "Shallow" y una nominación a la mejor actriz.

Leto interpreta a Paolo Gucci, primo de Maurizio, en la película y está completamente irreconocible.

"El maquillaje y el peinado me llevaron unas seis horas", dijo a Reuters, y añadió que se había inspirado en el actual director creativo de Gucci, Alessandro Michele, entre otros, para su acento. "Cuando escuchas la voz, puedes oír a Alessandro ahí también", dijo.

"House of Gucci" comienza su estreno en los cines el 24 de noviembre.

Con información de Reuters