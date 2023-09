¿Quién es el novio de Noelia Pompa?

La bailarina y actriz que regresó al país para el Bailando 2023 tiene una relación de varios años con su actual pareja. ¿Quién es su novio y a qué se dedica?

Noelia Pompa, quien saltó a la fama en Argentina por su participación en Bailando por un sueño y que ahora regresará para la nueva edición, ha encontrado el amor en el viejo continente. La bailarina y actriz, sin embargo, ha decidido mantener buena parte de su vida privada lejos de las grandes luces de los medios.

Por eso en este artículo te contamos, ¿quién es realmente este hombre que ha conquistado el corazón de Noelia Pompa, de dónde es y a qué se dedica?

¿Quién es el novio de Noelia Pompa?

Noelia Pompa decidió dejar Argentina en busca de nuevas oportunidades laborales en Europa. Tras su salto a la fama gracias al Bailando por un Sueño, la actriz se mudó al viejo continente, donde no solo logró consolidar su carrera sino que también encontró el amor. David, el novio de Noelia, es un chef español que ha demostrado ser un pilar fundamental en la vida de la actriz. Su relación comenzó en 2017 y desde entonces no se han separado. Noelia destaca el compañerismo de David, quien siempre ha estado a su lado en cada momento importante.

La historia de amor de esta pareja tuvo un comienzo bastante particular. David vio a Noelia en "The Hole", un espectáculo en el que ella era la protagonista. Tras el show, la invitó a salir, aunque ese primer encuentro no fue especialmente memorable para ninguno de los dos. David no se rindió tras el primer encuentro y decidió volver a invitar a Noelia 15 días después. Esta vez, preparó un picnic en el Retiro, un famoso parque de Madrid, y logró conquistarla. Según relató Noelia en una entrevista, fue ese el momento en que se enamoró.

La pareja no solo comparte amor, sino también proyectos laborales. Ambos sueñan con abrir algún día un sitio que combine la cocina de David con los shows de Noelia. Un proyecto que, según ellos, sería "algo lindo que soñamos". David ha acompañado a Noelia en todos sus proyectos laborales, incluso viajando con ella a Alemania para cumplir con un compromiso laboral. Su apoyo incondicional ha sido un elemento clave en la estabilidad y éxito de la relación.

El regreso de Noelia Pompa al Bailando

Noelia Pompa regresará al Bailando 2023

Tras ser la ganadora del Bailando, Noelia Pompa volverá para la nueva edición y en una entrevista en el Debate del Bailando abrió su corazón y contó cómo se proyecto en este regreso a la pantalla chica nacional. "Sé que muchos pidieron camarín, o equipo o algo, porque hay varios que pidieron”, empezó por confesar sobre sus peticiones. Sin embargo, luego se explayó acerca de cuál fue su única condición.

"Yo la única condición que puse es que tenga buena onda, que tenga buena onda el equipo, es lo único que quería", aseguró Pompa. En este marco, también reveló cómo la trata el arduo entrenamiento para volver a bailar: "El cuerpo tiene memoria, sí, es cierto, pero también reconozco que volver a entrenar duro trae algunos dolores y molestias".