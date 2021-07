La advertencia de Noelia Marzol a Ramiro Arias: “Está avisado”

La estrella de Sex le dio un ultimátum a su pareja.

La bailarina Noelia Marzol fue madre por primera vez hace solo algunas semanas y recientemente, en una entrevista, reveló cuáles son sus planes a futuro en relación a la maternidad. En su descargo, aseguró que toda su vida supo que quería ser mamá y, si no se le daba para serlo con una pareja, hubiese recurrido a una inseminación de un donante de esperma.

“Lo de Donatello lo venía planificando hace tiempo. Arranqué la cita con Ramiro y le dije que quería ser mamá. Yo quería eso y no me importaba si era en pareja o no. Se lo avisé y cuando empecé a concretar los trámites para hacerlo sola, ahí él me dijo que tenía ganas”, expresó Marzol sobre su vínculo con el jugador de fútbol de Quilmes Atlético Club, Ramiro Arias, con quien convive desde hace más de un año. “Vamos a planificar más hijos, no sé si me dará tiempo, pero quiero dos más y mi marido está avisado”, continuó la estrella de Sex, viví tu experiencia, en relación a sus ganas de ser madre nuevamente.

Luego, la celebridad se refirió a su reincorporación al trabajo y desdramatizó la situación que planteó hace algunas semanas, cuando dejó a su hijo por primera vez. “Para mí fue muy fácil recuperar mi cuerpo como lo tenía porque bailo desde los 4 años y mi actividad profesional lo requiere e implica que esté en movimiento, no es que me tengo que tomar un tiempo extra para estar bien”, expresó Marzol sobre cómo pudo cumplir con las exigencias marcadas por Sex. En relación al trabajo, en su primer día laboral después de haber sido madre, publicó en sus redes: “Voy a trabajar dos horas y siento que me voy a morir. Siento que me estoy muriendo, y eso que se lo estoy dejando a mami. ¡Ay, Dios!”, había escrito en su cuenta de Instagram sobre la culpa que sentía por irse de su casa.

Fuerte relato

Hace algunos días, en el ciclo Los Ángeles de la Mañana, Noelia se refirió a un problema de salud que su hijo tuvo al nacer, aunque no reveló demasiados detalles al respecto. “Fueron veinte días de neo, porque mi bebé, a parte de haber nacido prematuro, tuvo otro tema mucho más grave y estuvo a punto de pasar al otro lado”, dijo y cerró: “Ya no sé ni cómo decirlo, es realmente muy angustiante. Yo no voy a hacerlo público. Ahora no viene al caso, pertenece a su historia, y si él alguna vez cuando sea grande lo contará”.