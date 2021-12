Tom Holland dice que interpretará a Fred Astaire en nuevo filme biográfico

El actor británico Tom Holland dijo que interpretará a la estrella del cine Fred Astaire, recordado por haber bailado y cantado con Ginger Rogers en musicales como "Sombrero de copa" y "Ritmo loco", en una próxima película biográfica de Sony.

Reconocido como uno de los mejores bailarines de todos los tiempos, Astaire tuvo una carrera de siete décadas en el cine y en los escenarios de Broadway y el West End de Londres.

"Voy a interpretar a Fred Astaire. El guión llegó hace una semana. Todavía no lo he leído. No me lo han dado", dijo Holland.

"Amy Pascal tiene el guión", dijo, refiriéndose a la productora de Spider-Man. "Ella me llamó por FaceTime antes. Estaba en el baño y tuvimos una encantadora (conversación por) FaceTime".

Holland habló durante una sesión fotográfica de "Spider-Man: Sin camino a casa", a la que asistió con la coprotagonista Zendaya en Londres el domingo. Los dos están saliendo.

La pareja habló de su amor por lo que llamaron la familia Spider-Man. Zendaya, quien interpreta a Mary Jane en el filme, dijo que estaba feliz de haber conocido a Holland mientras trabajaba en la película.

La pareja está saliendo tanto en la vida real como en la última historia de la gran pantalla, que gira en torno a la revelación de la verdadera identidad de Spider-Man por primera vez.

"Una de las partes más especiales de todo esto es el hecho de haber podido conocer a Tom Holland. Así que estoy increíblemente agradecida por siempre de 'Spider-Man' por eso. Y él es obviamente muy talentoso y una persona encantadora", dijo Zendaya.

"Spider-Man: Sin camino a casa" llegará a los cines latinoamericanos el 15 de diciembre.

Con información de Reuters