"Te estaba esperando": Nico Vázquez reveló el mensaje que le llegó ni bien se separó de Gimena Accardi

Nico Vázquez reveló los mensajes que recibió al separarse.

La separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi marcó uno de los quiebres más comentados del mundo del espectáculo. Tras más de una década juntos, la pareja decidió ponerle punto final a su relación en medio de un proceso personal profundo, lejos del escándalo y con un fuerte hermetismo. Con el paso del tiempo, el actor comenzó una nueva etapa sentimental junto a Dai Fernández, pero recién ahora se animó a contar cómo vivió emocionalmente los días posteriores a la ruptura.

En una charla íntima con Ángel de Brito en Bondi Live, Nico Vázquez se mostró sincero como pocas veces y reveló detalles desconocidos sobre lo que atravesó tras separarse de Accardi. Lejos de mostrarse fortalecido, reconoció que el golpe fue duro y que su autoestima quedó seriamente afectada. “Yo tenía el ego roto”, confesó sin vueltas, dejando en claro que el final de la relación lo dejó en un estado de vulnerabilidad emocional.

El mensaje que recibió Nico Vázquez ni bien se separó

Sin embargo, el actor también contó que hubo algo que lo sorprendió y lo ayudó a reconstruirse de a poco. Al revisar su celular, empezó a recibir mensajes inesperados que lo descolocaron. “Agarraba el celular y veía que estaba vivo. No estaba acostumbrado a que me lleguen fotos y me digan cosas lindas”, relató, marcando el contraste entre el dolor de la separación y la validación externa que apareció de repente.

Pero lo que más impacto le generó fueron algunos mensajes puntuales que llegaban cargados de intensidad emocional. “O que te digan ‘hace años que te estaba esperando’. Hasta fotos donde me decían ‘acá estoy’”, reveló, sorprendiendo al conductor y a la audiencia. Esas palabras, según explicó, lo confrontaron con una faceta de sí mismo que no estaba mirando en ese momento.

Nico Vázquez negó estar con otras personas

A pesar de esa avalancha de mensajes, Nico fue claro al remarcar que no se dejó llevar por el impulso. “No estuve con nadie, necesitaba estar conmigo. Fue un momento de mucha introspección”, aseguró. Según contó, eligió priorizar el proceso interno antes de volver a involucrarse sentimentalmente con otra persona.

Nico Vázquez se separó de Gimena Accardi.

Con el tiempo, ese trabajo personal dio paso a una nueva historia junto a Dai Fernández, con quien hoy comparte su presente. Lejos de negar el pasado, Vázquez dejó en claro que la separación fue un punto de quiebre que lo obligó a mirarse de frente, sanar y reconstruirse. Sus palabras dejaron al descubierto un costado sensible y honesto, mostrando que detrás del actor exitoso hubo un hombre atravesando uno de los momentos más complejos de su vida.