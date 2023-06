No está en Netflix: la serie de animé que un éxito mundial para ver el fin de semana

"Attack on Titan" o Shingeki no Kyojin -como es su nombre original- triunfa en las plataformas tras mantener atrapados a sus seguidores. ¿De qué se trata el animé que no te podés perder?

02 de junio, 2023 | 19.08

Los fanáticos de Attack on Titan están ansiosos por descubrir el desenlace de esta épica historia y los giros inesperados que les depara el futuro.

Shingeki no Kyojin, más conocido como Attack on Titan, ha conquistado los corazones de millones de fanáticos alrededor del mundo. Este anime épico nos sumerge en un universo dividido en dos conceptos distintos pero interconectados: la guerra de la humanidad contra los titanes y el camino que Eren Jaeger recorre para garantizar la supervivencia de la humanidad. De qué trata Attack on Titan El mundo de Attack on Titan nos presenta una humanidad al borde de la extinción, refugiada en una zona protegida por gigantescos muros. Pero, ¿de qué se esconde la humanidad? La respuesta son los titanes, criaturas sobrenaturales de aspecto humanoide y tamaño colosal que devoran a los seres humanos sin piedad. Estos titanes, con su aparente falta de inteligencia (a excepción de algunos casos singulares), representan una amenaza constante para la humanidad y su lucha por la supervivencia. La serie se sumerge en la exploración de los orígenes de los titanes, los secretos detrás de los muros y los personajes valientes que se enfrentan a ellos. ¿Qué pasa con la próxima temporada? Los espectadores pueden disfrutar de los emocionantes episodios anteriores y revivir los momentos más impactantes de la serie. El anime de Attack on Titan se ha mantenido en vilo a sus seguidores con respecto al futuro de la serie. El término "final de temporada" se ha vuelto impredecible, y recientemente se ha generado aún más incertidumbre debido a unas misteriosas fechas compartidas en el sitio oficial de Attack on Titan. La ilustración muestra a algunos de los protagonistas del anime, como Levi, Armin, Eren y Hange, junto a dos fechas en la parte inferior que podrían indicar el regreso de episodios especiales del anime: el 2 de junio y el 18 de junio de 2023 . Actualmente, el anime de Attack on Titan cuenta con un total de 88 episodios distribuidos en cuatro temporadas principales. Todos estos episodios se pueden encontrar en la plataforma de Crunchyroll, tanto en su idioma original con subtítulos como en diferentes idiomas, incluido el español latino. Aunque se anunció que la temporada final de Attack on Titan regresaría en otoño, es demasiado pronto para que la serie se reanude con nuevos episodios. Por lo tanto, queda la incógnita de qué ocurrirá con el anime en las próximas fechas y cómo se desarrollará la historia final. Attack on Titan se ha convertido en un fenómeno cultural con su trama cautivadora, personajes memorables y una animación de alta calidad. Es un anime que ha dejado una huella imborrable en la industria y seguirá siendo grabado como uno de los grandes éxitos del género.