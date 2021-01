Netflix continúa dominando el mundo de las plataformas de streaming de series, películas y documentales. Pese a que Amazon Prime Video ha crecido considerablemente, y que Disney Plus (Disney +) también asoman como grandes competidores, la empresa estadounidense cuenta con un gran crecimiento. Pese al éxito que tiene, miles de usuarios se han sorprendido con una noticia de último momento: en febrero de 2021 retirará gran parte de su contenido.

Desde hace un tiempo, la política de Netflix ha sido dar a conocer en las redes sociales las producciones que se estrenarán en la plataforma. De todas maneras, no ha seguido con la misma línea a la hora de informar acerca de contenido que no podrá verse más, detalle por el cual genera malestar entre los suscriptores.

El Pana del Cine, youtuber famoso y reconocido por brindar información acerca de las series y películas que son retiradas de la mencionada empresa, reveló la lista del contenido que no podrá verse más a partir de febrero de 2021. Entre los títulos más resonantes, se destacan la saga entera de "Rápidos y Furiosos", "Man of Steel", "La Chica del Drágon tatuado", "Seven: los 7 pecados capitales", "Power Rangers (todas sus versiones)" y "Tortugas Ninja: next mutation".

La razón por la que Netflix elimina series, películas y documentales de su catálogo:

Por un lado, y desde hace algunos meses, Netflix tomó la decisión de comenzar a realizar producciones propias de series y películas, y de dejar de adquirir los derechos de otros contenidos que no le pertenecen. Por el otro, la compañía hace un balance del costo y beneficio que puede llegar a tener el hecho de contratar o renovar una producción que no es propia.

Las películas que Netflix retirará del catálogo en febrero de 2021:

1 de febrero

99 Homes

The Cave

The Green Mile

La Princesa Encantada 2

All Hallows' Eve

Anabelle Hooper

La mujer de mis pesadillas

Emo The Musical

Mississippi Grind

Footloose

Fuga de Alcatráz

Good Burger

Grease

Cold War

Heal

Día de los Enamorados

Joe

Kundo: Age of the Rampant

La última fiesta

Music and Lyrics

Love Story

Magic Mike XXL

Gifted Hands

Maroon

My Travel Buddy

La Chica del Drágon tatuado

Mortifed Nation

National Parks Adventure

Man of Steel

No good deed

El Núcleo

El Santo

El Sustituto

Soar into the sun

5 Flights Up

Sleight

Superman: Returns

The sweetest thing

4 de febrero

French Dirty

5 de febrero

OCTB

7 de febrero

The 11th Hour

Seven: los 7 pecados capitales

8 de febrero

Rápidos y Furiosos (las 7 películas de la saga)

Las series que Netflix retirará del catálogo en febrero de 2021:

1 de febrero

Reckoning

Big Bad Beetleborgs

Drama Total

Leo y Tig

Power Rangers (todas sus versiones)

Tortugas Ninja: next mutation

2 de febrero

Fireworks

20 de febrero

Falsa Identidad

25 de febrero

Sin senos sí hay paraísos