Netflix anuncia Tudum 2023: cuándo y dónde es el evento para los fans

La nueva edición del evento contará con actores y actrices de algunas de las producciones de la compañía. Cuándo será el Tudum 2023.

Netflix es una plataforma mundialmente reconocida debido a su catálogo de producciones en la que sus suscriptores pueden encontrar una gran variedad de series, películas y documentales que mes a mes cautivan a su audiencia y además se convierten en tendencia. Teniendo en cuenta esta situación, la compañía presentará un evento en el cual anunciará diferentes novedades sobre los estrenos que lanzará en los siguientes meses. Cuándo se realizará el Tudum 2023.

Sin duda, este es un evento que ha dado mucho de qué hablar y está organizado por el magnate en contenidos digitales. Se trata del Tudum 2023 que en esta nueva versión presentará algunos de los estrenos que llegarán a la plataforma y que contará con la presencia de varios actores que son los principales protagonistas de sus producciones originales. Este año se tiene previsto la asistencia de Jenna Ortega, Henry Cavill, Arnold Schwarzenegger y Gal Gadot y otras personalidades que confirmarán su presencia en los próximos días.

La compañía anuncio que esta cita se va a estar desarrollando el próximo 17 de junio desde las 22.30 (horario central europeo) y podrá apreciarse a través de su canal oficial en Youtube. Otro punto clave a tener presente es que la organización tiene previsto que el Tudum sea celebrado en directo desde el territorio brasilero. En un video promocional realizado por Schwarzenegger , el actor sostuvo. "No te vas a imaginar lo que está por llegar".

Es importante remarcar que las personas que tendrán la oportunidad de concurrir van a poder disfrutar de diferentes ponencias en compañía de tráilers exclusivos en una gala en la que se reunirán una cantidad representativa de actores y personalidades del medio.

Las principales novedades se relacionan con la presentación de los adelantos de Berlín, un spin-off de la popular serie española La casa de papel en compañía de las adaptaciones de la serie animé One Piece y además algunos detalles de la nueva película que está protagonizada por Gal Gadot. De esta manera, Netflix también adelantó que entregará los por menores de las siguientes producciones: Rebel Moon, Tyler Rake 2, Yo nunca, FUBAR, Cobra Kai, La reina Carlota, Miércoles, The Witcher, La luz que no puedes ver y El clon de Tyrone.

Sin duda, la versión 2023 promete muchas sorpresas de la mano de las grandes estrellas que hacen parte de los contenidos imperdibles que presenta Netflix a sus suscriptores.