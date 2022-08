Mejor que Netflix: cómo ver series y películas gratis

Una plataforma ofrece un servicio para ver series y películas, incluso las de Netflix, de manera gratuita. Cómo suscribirse y qué hacer para ver todo el contenido sin ningún tipo de costo.

Desde que Netflix anunció una suba en sus planes y servicios comenzaron a aparecer nuevas plataformas para ver series y películas. Uno de ellos es JustWatch, empresa que ofrece un servicio gratuito para poder disfrutar de grandes producciones.

De acuerdo a lo que indican las autoridades en su sitio oficial, JustWatch se trata de una plataforma que se encarga de guiar y brindar recomendaciones a los usuarios. Las series y películas abundan en el sitio e incluso hay una sección en la que se puede buscar una trama específica.

Al mismo tiempo, el servicio cuenta con una opción personalizada en la que se pueden ver todas las recomendaciones de cada una de las empresas de streaming que están disponibles.

Cómo suscribirse a JustWatch

La suscripción a JustWatch es gratuita y se puede realizar ingresando a la página oficial, haciendo click acá.

Se puede acceder desde Smart TV, Internet como PC/Mac, Tablet, Notebooks, Chromecast, Roku o celulares smartphone de iPhone o Android.

, , , , , o . Cabe resaltar que pagando 2,49 euros por mes se puede acceder a contenidos exclusivos.

Cómo ver JustWatch

Hay que ingresar al sitio o la App de JustWatch .

. Luego buscar una serie o película en el buscador.

También se puede buscar alguna serie o película en plataformas como Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max, Star+, Paramount o Apple TV, entre otras.

La exitosa serie que Netflix planea cancelar

Pese a que goza de muy buena popularidad, The Sandman no tiene asegurada una segunda temporada. Así lo advirtió su creador Neil Gaiman, que advirtió en Twitter: "Sandman es una serie muy cara. Y para que Netflix nos deje el dinero para hacer otra temporada, tenemos que hacerlo increíblemente bien. Así que sí, hemos sido la mejor serie del mundo durante las últimas dos semanas, pero eso puede no ser suficiente todavía", explicó el autor de los cómics y encargado de su adaptación televisiva.

Sin embargo, a pesar de las palabras de Gaiman, el showrunner de The Sandman, Allan Heinberg, sí se mostró optimista al respecto hace dos semanas. "Estamos sacando historias adelante y también tenemos los primeros borradores de guión. Ahora estoy teniendo las primeras conversaciones (sobre la segunda temporada) con los departamentos del diseño de producción y de los efectos visuales", aseguró Heinberg a Rolling Stone.

"De modo, que, si tenemos la suerte de tener una segunda temporada, estamos listos para comenzar y la idea es repetir con el mismo equipo que se encargó de la primera tanda", añadió el showrunner de The Sandman. Tras los diez capítulos que vieron la luz el 5 de agosto, Netflix sorprendió dos semanas después con una undécima entrega extra de dos partes que adapta dos de los arcos más importantes de los cómics: Un sueño de mil gatos y Calíope. "En esta colección de historias de dos partes, los caminos de una gata siamesa que sueña con otro mundo y un escritor en busca de inspiración se cruzan con el de Morfeo", reza la sinopsis oficial.