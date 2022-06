Las películas y series que Netflix elimina en julio: la lista completa

Se conocieron cuáles son las películas y series que Netflix retira de su catálogo en el mes de julio de 2022. La lista completa con todos los títulos que no se podrán ver más.

Una vez más, Netflix no informó de manera oficial cuáles son las producciones que no estarán en el mes entrante. Sin embargo, se volvió a filtrar la lista completa de series y películas que la plataforma eliminará de su catálogo de streaming en julio de 2022.

De acuerdo al youtuber, "Soy Jorge Pinzón", la empresa estadounidense retira de su servicio grandes títulos. Entre ellos, se destacan "Sweet Virginia", "Gerónimo, una leyenda americana", "Guerra de los Mundos", "Hitch" "Una esposa de mentira", "Contratiempo" y "Yo soy Betty, la fea", entre otras.

El motivo por el que Netflix cancela tantas series y película se debe a diversos motivos: por un lado, la empresa pretende realizar producciones propias para dejar de adquirir los derechos de otros contenidos que no le pertenecen. Por el otro, hay títulos que ya no le traen un rédito económico. Asimismo, el crecimiento de servicios como Amazon Prime Video, Disney+ o Star+ provocó que se pierdan derechos de algunos títulos.

Este tipo de novedades no suelen ser comunicadas por el equipo de Netflix, ya que la empresa considera que no la beneficiaría en términos de marketing y generaría un disgusto en los millones de clientes que tienen.

Por qué hubo una estrepitosa baja de suscriptores en Netflix

Netflix eliminó contenido de renombre de su catálogo.

eliminó contenido de renombre de su catálogo. Netflix lanzó producciones que no tuvieron mucho éxito.

lanzó producciones que no tuvieron mucho éxito. La competencia ( Disney+ , Star+ y Amazon Prime Video , entre otras) le quitó terreno a Netflix .

, y , entre otras) le quitó terreno a . Desde que se conoció que Netflix cobrará un monto adicional a aquellos usuarios que compartan su usuarios y contraseñas, se produjo otra baja significativa.

Lo cierto es que, a partir de la crisis que Netflix vive, las autoridades de la plataforma de streaming son conscientes que deben hacer un cambio radical para poder volver a ser competitivos y continuar liderando el mundo de las series y películas. En caso de no encontrar el camino, la sensación de peligro estará latente...

El catálogo de Netflix sufrió varias bajas para julio de 2022.

Las películas y series que Netflix elimina y ya no se podrán ver en julio de 2022

1 DE JULIO

10 días en Oro | Película

Liar's Dice | Película

La Torre Oscura | Película

Hitch | Película

Guerra de los Mundos | Película

Sweet Virginia | Película

Regreso del Todopoderoso | Película

Esto apenas comienza | Película

Las aventuras de Sharkboy y Lavagirl | Película

Las casas más extraordinarias del mundo | Serie

Crash Pad | Película

Sweet Virginia | Película

Una esposa de mentira | Película

Gerónimo: una leyenda americana | Película

Guerra de los mundos | Película

Especialista en seducción | Película

Hondros | Película

Estación Zombie | Película

L.A.'s Finest | Serie

Ladrona de almas | Película

Legion de ángeles | Película

Mi romance perfecto | Película

Mi vida | Película

Mister Maker | Serie

En el valle de las sombras | Película

Nureyev | Documental

El crimen del Padre Amaro | Película

Asesino en casa | Película

La Habitación | Película

Record of Grancrest War | Serie

Contratiempo | Película

What we started | Película

Zipi y Zape: la isla del capitán | Película

2 DE JULIO

Fangbone | Serie

3 DE JULIO

Dulce Dinero| Película

Riaad Moosa: Life Begins | Especial

4 DE JULIO

Cristina | Película

Shopkins: viajan por el mundo| Película

7 DE JULIO

Yesterday | Película

8 DE JULIO

Nuestro mal | Película

10 DE JULIO

Gat in Die Muur | Película

Su excelencia Ajadi | Película

11 DE JULIO

Yo soy Betty, la fea | Película

12 DE JULIO

Real Detective | Película

Yo-Kai Watch | Serie

13 DE JULIO

Romina | Película

15 DE JULIO

La balada del pistolero | Película

Angel Beats! | Serie

Ano Hana | Serie

Dawson's Creek | Película

God Eater | Película

Granblue Fantasy | Película

La vida secreta de tus mascotas 2 | Película

Mi vida a los diecisiete | Película

Mustang: la rehabilitación | Película

Rock the Kasbah | Película

La verdad oculta | Película