Las 3 plataformas de series y películas más baratas que Netflix

Las tres plataformas de streaming que ofrecen un diverso catálogo de series y películas, y que son más baratas que Netflix.

Hace unos meses, Netflix anunció una medida que causó revuelo entre sus usuarios: ya no permitirá que se comparta una cuenta con personas que no vivan en la misma casa que el titular de la cuenta. Muchos usuarios reaccionaron negativamente a esta noticia, ya que compartían su suscripción con amigos o familiares para ahorrar. Si sos uno de ellos, no te preocupes, existen opciones más baratas y con un buen catálogo de series y películas para ver.

HBO Max

La primera alternativa es HBO Max. Esta plataforma de streaming es una de las grandes en el mercado y cuenta con contenido clásico de HBO y de otros proveedores. Si eres fanático de series como Los Soprano o Game of Thrones, esta es una excelente opción para vos. Además, cuenta con un amplio catálogo de películas y series originales. El precio de la suscripción está entre $633 y $500 al mes dependiendo del plan que se contrate, un precio bastante competitivo en comparación con Netflix, cuyo plan más barato está $1.758 con impuestos.

Disney+

La segunda alternativa es Disney Plus. Si sos fanático de las películas de Disney, Star Wars o Marvel, esta plataforma es perfecta para vos. Disney Plus cuenta con todo el contenido de la marca y ha adquirido los derechos de otras películas y series que no produjo. El catálogo de Disney es bastante amplio y su precio es de unos $600 al mes sin impuestos. Si sos un fanático de estas franquicias, no dudes en suscribirte a esta plataforma.

Amazon Prime Video

Por último, queremos presentarte Amazon Prime Video. Esta plataforma es la más económica de todas las alternativas a Netflix. Si ya sos suscriptor de Amazon Prime, tendrás acceso a Amazon Prime Video sin coste adicional. Si no sos suscriptor, el precio de la suscripción es de $756,80 por mes con impuestos incluidos. Amazon Prime Video cuenta con contenido original y también ha adquirido los derechos de películas y series de otros proveedores. Además, existe la posibilidad de suscribirte a canales temáticos incluidos en la plataforma, como Planet Terror.

Si estás buscando una alternativa más barata a Netflix, estas 3 plataformas son excelentes opciones. HBO Max, Disney Plus y Amazon Prime Video ofrecen contenido de calidad a un precio más económico que Netflix. Si eras uno de los usuarios que compartía su cuenta de Netflix con amigos o familiares, no te preocupes, estas plataformas son excelentes alternativas para seguir disfrutando de tus series y películas favoritas.