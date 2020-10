Fue a Plaza de Mayo a recordar a Néstor, lloró en vivo y el video se viralizó

Hace exactamente diez años, una noticia golpeó fuerte a millones de personas de todo el país: Néstor Kirchner fallecíó debido a un paro cardiorrespiratorio y muchísima gente, incluso de otros países, se expresó para homenajear al ex Presidente de la Nación. En un nuevo aniversario de su muerte, en distintos puntos de la Argentina, militantes lo recuerdan con mucha alegría, aunque también con nostalgia. Tal es el caso de un hombre que se acercó esta tarde la Plaza de Mayo y que lloró ante las cámaras de televisión.

Néstor ha sido, sin lugar a dudas, un político que marcó a fuego los corazones de los argentinos. Desde su llegada a la Presidencia, en 2003 y tras varios años problemas económicos y sociales, logró reducir los niveles de pobreza y desempleo, pagó la deuda externa con el FMI (Fondo Monetario Internacional) y reivindicó la lucha por los Derechos Humanos violados por la última dictadura militar, entre otras recordados logros.

Por eso mismo, y hasta el día de hoy, Kirchner sigue siendo ponderado y recordado por mucha gente. Justamente, un hombre que asistió esta tarde a Plaza de Mayo, se emocionó al dialogar con C5N, y mencionar que fue perseguido durante la época de la dictadura: "Hemos sufrido ser perseguidos. Es difícil... Me llena de mucha emoción. Néstor es el que llevó a cabo una gran parte de las ideas que teníamos que haber salido triunfantes. Se nos cruzó este tipo durante cuatro años. No merecíamos tanto castigo. No poder decir que fuimos perseguidos. Nos teníamos que callar la boca. Filmados en nuestras casas, por la calles. Perseguidos... Tremendo. Me tuve que callar..."

¿Fue una reparación cuando Néstor llegó al Gobierno? Le consultó la periodista. Y el hombre no lo dudó: "Por supuesto. Néstor fue una persona que dio todo su corazón". Incluso, reveló: "Lo conocí en una reunión que hubo en Lomas de Zamora". Finalmente, la reportera le preguntó si le diría algo. "Que lo quiero mucho. ¿Qué más? ¿Qué más?", contestó, con lágrimas en los ojos y la voz quebrada.