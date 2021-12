Seis canciones de Navidad en español y en inglés para recibir Noche Buena

Un repaso con algunas de las canciones y temas más divertidas para poder festejar y disfrutar en familia en las fiestas de fin de año.

La Navidad es una oportunidad ideal en cualquier parte del mundo para disfrutar en familia, con amigos o en pareja, con buena música de fondo. Por lo tanto, bien vale la pena elegir algunas canciones en español y otras en inglés para pasarla de la mejor manera en la Noche Buena.

Navidad es una palabra derivada del latín "nativitas" o "nacimiento" y se trata de una de las principales fiestas cristianas que marca justamente el nacimiento de Jesús de Nazareth. Es una celebración religiosa que se celebra cada 25 de diciembre en diferentes partes del planeta.

Canciones de Navidad en español y en inglés para recibir Noche Buena

Feliz Navidad, de José Feliciano (1970)

Con solamente 20 palabras tanto en español como en inglés, se trata de un tema que ha sido cantado por millones de personas a nivel global. Fue uno de los primeros en hacerse popular en las Fiestas. De acuerdo con su creador puertorriqueño nacionalizado estadounidense, la intención fue la de "tender un puente entre culturas y unir a la gente". Y explicó: "Mis pensamientos, cuando compuse la canción, eran que no importaba en qué lengua la cantaras, ya que el sentimiento de la Navidad es común para todos nosotros”.

El burrito de Belén o El burrito sabanero, de Julio Preciado (2001)

Con una letra pegadiza, infantil y divertida al estilo cumbia, se transformó en uno de los temas preferido de los niños para esta fecha tan especial. Si bien su origen se dio a comienzos de este siglo, este clásico ha tenido nuevas versiones de cantantes más modernos, como por ejemplo el colombiano Juanes. Parte de la canción reza:

"Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén

Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén

Si me ven, si me ven

Voy camino de Belén

Si me ven, si me ven

Voy camino de Belén.



El lucerito mañanero ilumina mi sendero

El lucerito mañanero ilumina mi sendero

Si me ven, si me ven

Voy camino de Belén

Si me ven, si me ven

Voy camino de Belén".

Santa Claus llegó a la ciudad, de Luis Miguel (2006)

La adaptación al español fue realizada por Juan Carlos Calderón, ya que se originó del tema en inglés Santa Claus Is Coming to Town, de Fred Coots y Haven Gillespie. Entre lo más destacado, la letra dice:

"Sabes mi amor, pórtate bien

No debes llorar

ya sabes por qué

Santa Claus llegó a la ciudad.



Él todo lo apunta, él todo lo ve

Y sigue los pasos estés donde estés

Santa Claus llegó a la ciudad.



Te observa cuando duermes

Te mira al despertar

No intentes ocultarlte de él

Pues siempre te verá".

La Navidad, una gran celebración en todo el mundo.

We wish you a Merry Christmas (siglo XVI)

Si bien aún se desconocen el autor y el año exacto de su creación, este tema es uno de los más conocidos en cualquier rincón del planeta. Originario del oeste de Inglaterra, la versión moderna apareció por primera vez en el coro de Arturo Warrell. Se cree que fue allí donde sustituyeron el "we" (nosotros) por el "I" (yo) inicial. Justamente, el uso del plural fue lo que incrementó su éxito, dándole su índole tradicional y convirtiéndolo en el himno de los buenos deseos. De hecho, resultó traducido a muchísimos idiomas ."Les deseamos una feliz Navidad" no puede faltar en las Fiestas.

Jingle Bells, de James Pierpont (1857)

El título original en realidad era One-Horse Open Sleigh, algo así como un “trineo abierto tirado por un caballo”. En sus inicios no era un villancico, aunque sí lo fue más tarde, cuando los coros tradicionales se la apropiaron como una canción tradicional navideña. Allí se evocan las campanas usadas por los trineos de Nueva Inglaterra del siglo XIX.

La historia cuenta que fue la primera canción retransmitida desde el espacio, cuando los tripulantes de la misión Gemini 64 contactaron por radio con la base en Tierra el 16 de diciembre de 1965. Incluso, la famosa leyenda describe que, luego de comunicar el avistamiento de una extraña nave comandada por alguien vestido de rojo, la cantaron acompañándose de una pequeña armónica y unos cascabeles que habían colado en la nave.

All I Want for Christmas Is You, de Mariah Carey (1994)

"Todo lo que quiero para Navidad es a ti" es uno de los temas modernos más famosos para las nuevas generaciones. Allí también brilla Walter Afanasieff y dura cuatro minutos. Los protagonistas originales participaron tanto en la redacción de la letra como en la producción.

Allí, ella declara su interés en pasar las fiestas acompañada por el hombre al que ama en vez de recibir obsequios o adornos navideños. La instrumentación incluye el uso del piano y de la pandereta, más los coros. Para su promoción, se produjeron en diciembre de 1993 dos videos musicales con Carey en el eje, aunque también existen varios videos de estos últimos tiempos.