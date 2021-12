¿Milagro navideño? Papá Noel impidió una pelea callejera en Castelar

Papá Noel intervino en una discusión entre un colectivero de la Línea 216 con un conductor de otro vehículo tras un choque en el oeste bonaerense.

Dirán los creyentes que ciertos milagros se manifiestan de maneras misteriosas y ese es el caso de Papá Noel en su día quien, en su visita a la ciudad del oeste bonaerense de Castelar intervino en la discusión entre dos hombres tras un accidente de tránsito. Tras un choque y la discusión esperable en ese contexto, un hombre vestido de rojo y blanco medió la pelea entre los protagonistas.

El surreal hecho sucedió en Castelar, cuando un colectivo de la Línea 216 chocó a un auto, pero tanto el chofer como el automovilista no llegaban a un acuerdo para intercambiar los datos del seguro dado que los datos del colectivo debían ser proporcionados por la empresa y no por el trabajador.

Ante la dilación de la negociación entre los protagonistas del choque, éstos se acercaron como para iniciar una riña callejera hasta que apareció nada más y nada menos que el personaje del día, Papá Noel y, además de evitar la pelea evitó el caos de tránsito propio de la situación.

Papá Noel no solo los dividió a los hombres para que no se agredan físicamente, sino que compartió unas palabras que los invitó a reflexionar y a consensuar la situación. Gracias a la intervención del personaje oriundo del Polo Norte, todo pudo terminar en buenos términos.

Papá Noel justiciero en Rosario

Una situación similar se vivió en la ciudad de Rosario, cuando un Papá Noel redujo a un ladrón en plena calle tras haberle arrebatado la cartera a una mujer minutos antes.

El justiciero navideño era un repartidor que trabaja con su moto en la ciudad santafesina y estaba realizando sus tareas disfrazado de Papá Noel cuando vio que un hombre le sacó la cartera a una mujer y lo redujo para entregarlo después a autoridades policiales.