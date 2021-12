Cómo cuidar de la pirotecnia a tus mascotas: consejos y cómo actuar

Consejos para proteger a tus mascotas de la pirotecnia en Navidad y Año Nuevo: todo lo que tenés que saber para calmarles el estrés y la ansiedad.

Aprender a cuidar a las mascotas de la pirotecnia es crucial en estas fechas cercanas a Navidad y Año Nuevo. Es sabido que los perros y los gatos sufren especialmente los ruidos fuertes ocasionados por los fuegos artificiales y todo tipo de pirotecnia. Sus oídos son muchísimo más susceptibles a los estruendos que el oído humano, por lo que es fundamental saber qué hacer para protegerlos.

Al escuchar este tipo de ruidos causados por la pirotecnia, los animales experimentan ansiedad, ataques de pánico, temblores y hasta náuseas y síntomas gastrointestinales ocasionados por el estrés y el miedo. Desde El Destape Web, te damos algunos consejos para que sepas cómo actuar con tus mascotas en esta época tan dura para ellas.

¿Qué le pasa a un animal cuando escucha un ruido de pirotecnia?

Los síntomas ya mencionados son los principales que sufren las mascotas durante estas épocas festivas. Sin embargo, esos son los más leves. Los estruendos pueden incluso generarles falta de aire, lesiones auditivas, taquicardia, entre muchos otros síntomas. La sensación que experimentan es un pérdida de control tan grande que incluso pueden salir corriendo y así exponerse a quemaduras graves.

Consejos para cuidar a las mascotas de la pirotecnia

Lo primero que se debe hacer para proteger a los animales de estos estruendos es meterlos adentro de la casa. Es fundamental asegurarse de mantener las puertas y ventanas cerradas en caso de no contar con una habitación aparte para aislar a nuestras mascotas, ya que la confusión que experimentan es tan intensa que pueden escaparse en cualquier momento.

Una buena opción es pasar tiempo con ellos durante el día, algunas horas antes de medianoche, para que pongan su cuerpo en movimiento y luego les sea más fácil descansar. También es importante dejarles alimento y agua a su alcance y alimentarlos desde antes, ya que por el miedo y la ansiedad, su apetito tiende a reducirse.

Algunas personas optan por sedar a sus mascotas, pero es importante destacar que no debe hacerse sin tener una prescripción de un veterinario, ya que, tal como en el caso de los humanos, cada organismo es diferente y no es correcto auto medicarlos. Si el veterinario lo evalúa y lo aconseja, es una buena alternativa.

En el caso de los gatos, dejarles una caja al lado puede ser una buena opción, ya que tienen la vista más sensible y les gusta meterse adentro de lugares oscuros. En cuanto a los perros, darles su juguete preferido, como un peluche, un hueso de juguete, un caramelo para perro o algún objeto para jugar que los mantenga entretenidos también podría funcionar.

También es importante no dejarlos atados, ya que privarlos de moverse podría generarles incluso más estrés. Por otro lado, no es conveniente estarles demasiado encima con mimos, besos y abrazos si ellos no se acercan a pedirlos, ya que podrían percibir que están en una situación de peligro. Otra buena idea es ponerles música relajante. En algunas plataformas, como YouTube y Spotify, hay playlists especiales para calmar a las mascotas de la pirotecnia, con sonidos relajantes, como ruidos de lluvia, instrumentos suaves o música clásica.

El método Tellington Ttouch para cuidar a las mascotas de la pirotecnia

El método Tellington Ttouch resonó bastante en Internet durante este último tiempo. Mientras algunos veterinarios sostienen que no hay evidencia de que funcione, otros dueños de mascotas y profesionales aseguraron haber conseguido resultados muy favorables. Esta técnica, inventada por Llinda Tellington Jones, experta en la terapia canina, consiste en hacerles masajes y unos movimientos suaves muy específicos a nuestros perros o gatos para eliminarles el estrés.

Según el método Tellington, estos movimientos actúan sobre su sistema nervioso parasimpático, estimulando las conexiones neuronales y así eliminándoles el estrés y la ansiedad. Se trata de una serie de 22 movimientos distintos: en forma de círculos, deslizando las manos sobre su pelaje y elevándoles las extremidades y pueden hacerse tanto en el torso como en el cuello, cabeza, espalda, orejas y hasta en la cara.