Nati Jota está en el centro de la polémica. Luego de que los comentarios racistas y discriminatorios de diferentes integrantes de Los Pumas, entre ellos el capitán Pablo Matera, fueran sacados a la luz en Twitter, le llegó el turno a la influencer. La joven fue descubierta en las últimas horas con varias capturas realizadas por los usuarios. Entre tantos tuits, uno de los más fuertes y repudiables fue el siguiente: "El negro es de raza inferior".

Los mensajes de Nati Jota fueron dados a conocer anoche en la red social del pajarito. Los mismos se publicaron en 2010, 2011 y 2012. Pese a que su actividad en las redes sociales hoy es completamente diferente, los usuarios no le dejaron pasar su oscuro pasado y por eso mismo fue muy repudiada.

Los tuits y comentarios discriminatorios y racistas de Nati Jota en Twitter:

Nati Jota fue descubierta por diferentes usuarios de Twitter, que encontraron viejos comentarios que hizo en su cuenta de Twitter. Entre tantos tuits discriminatorios y racistas, figuraron los siguientes mensajes:

"Ah, una cosita más. @AyudaBlackBerry, me gustaría que se llame WhiteBerry porque el negro es de raza inferior. Nada, eso. Besis".

"#YoNoDescrimino, el de la verdulería me tocó cuando me dio la bolsa de naranjas y me enfermé".

"Ahora que aumentó la yerba, los pobres van a tener todavía más hijos".

"Chicos, es negro, no hay que tomarlo en serio".

"Matar chicas lindasy flacas debería no sólo ser legal sino ser un trabajo pago".

Qué dijo Nati Jota luego de que la repudiaran por los tuits racistas y discriminatorios:

Esta mañana, y por medio de su cuenta de Instagram, Nati Jota publicó una serie de historias en las que se mostró arrepentida y también se tomó unos minutos para explicar la razón por la cual realizó aquellos comentarios lamentables: "Amanecí como el c... porque me están matando por tuits viejos. Cuando arranqué Twitter, yo tenía 15 años y la moda era hablar con humor negro. Hoy es súper cuestionable, no digo que en ese momento no. Yo quería sumar seguidores, me divertía y entré en esa. Tenía bloqueada a la gente de la vida real. Yo hablaba de co... Hacía chistes, no sé si se los puede tildar de 'chistes'".

"Me avergüenza leer esos tuits. Siempre supe que podía estar la chance de que esto pasara, más que ahora está pasando esto de ver tuits viejos. Nunca señalé a nadie por ello. Sé que hay diferentes niveles de cosas, pero entiendo que eran otros tiempos. Son todos unos caraduras en levantar el dedo en exponerme y en intentar cancelarme. En 2010, en mi caso tenía 15 años, y puedo ser un poco imbécil. Fue hace 10 años y había un montón de cosas permitidas que ahora ya no. Me da vergüenza haber hecho chistes sobre negros. Me angustia un montón", añadió Nati.