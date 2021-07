Natalie Pérez recordó su experiencia con congelar óvulos: "Fue un gran susto"

Natalie Pérez manifestó su preocupación por su reloj biológico.

Recientemente, la actriz y cantante Natalie Pérez, de 34 años, volvió a conversar públicamente acerca de una pregunta que varios de sus seguidores ansiaban por saber: si todavía le gustaría convertirse en madre. A principios del año pasado, justo cerca del comienzo de la pandemia del coronavirus, la exactriz de Chiquititas había dado a conocer los problemas que tuvo tras su primer intento de congelar óvulos.

Todo comenzó cuando fue internada de urgencia en el Sanatorio Los Arcos, por una repentina hemorragia, causada por este tratamiento. Aunque no es de lo más común y el procedimiento no implica mayores riesgos, Natalie no tuvo la misma suerte. “Lo que me sucedió a mi sucede en la minoría de las veces, pero es algo que puede suceder. No fue nada grave, por suerte”, explicó, durante una entrevista con Teleshow.

“En el momento sí fue un gran susto porque uno no está esperando que le pase nada, pero ya pasó. Los óvulos están ahí. Ojalá nunca los tenga que usar, como lo digo siempre, pero por las dudas están. Se guardan en nitrógeno, creo”, agregó. Afortunadamente, sólo había sido ingresada en el centro médico por prevención. Y aunque después de su expareja, Ramiro Gayoso, con quien mantuvo una relación de seis años, no se la vinculó oficialmente con nadie más, la maternidad no deja de ser una opción en su mente.

“Cuando era muy chica, cuando tenía 17, le dije a un amigo gay: ‘Si ninguno de los dos a los 38 tuvo hijitos, nos juntamos’”, recordó Pérez. “Fue como un plan medio gracioso. Pero por suerte para él se casó, vive en España y está esperando para la adopción de un niño o niña. ¡Me dejó sola en el camino!”.

“Estoy en una edad… Soy joven todavía, pero como sabés el reloj biológico”, reflexionó. “Cumplo 35 este año. Claro que hay mujeres que han quedado embarazadas a los 40 o 45 solas, sin nada. Pero por las dudas, a modo preventivo, aproveché mi juventud interior y lo hice. Si algún día lo necesito está ahí”, prosiguió Natalie, y como segunda opción, reveló que también considera donárselos a alguna de sus amigas, en caso de no usarlos.

Su última relación

Natalie Pérez conoce a Ramiro desde hace años: eran compañeros de colegio. A pesar del gran cariño que se tenían, en 2019, contó que el principal motivo de su ruptura fueron los desacuerdos y las discusiones cotidianas, aunque no está segura de cuál fue la razón exacta. “Me fui yo”, expresó, y recordó el día en el que decidieron dejarlo todo. “Un día me desperté y eran las 8.30 de la mañana y estábamos discutiendo. Y me dije: ‘No podemos discutir a esta hora’. Y me fui. Ya cuando te peleás a esa hora no tiene sentido”.