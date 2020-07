Natalia Oreiro abrió su cuenta de Instagram y reveló cuál es su mayor miedo en la red social

A pesar de tener un bajo perfil, Natalia Oreiro se animó a crearse una cuenta de Instagram. La actriz está cumpliendo la cuarentena obligatoria en su casa, junto a su pareja, Ricardo Mollo y su hijo, Merlín Atahualpa Mollo. Cansada de la rutina, Oreiro decidió abrir este nuevo canal de comunicación con sus fanáticos de todo el mundo y ya alcanzó los 190 mil seguidores.

En su primera publicación, Oreiro se mostró limpiando su casa con una aspiradora y expresó: “Ya limpié, ya comí, ya leí, volví a comer, volví a limpiar, volví a leer y me pregunté: ¿qué mas puedo hacer en esta cuarentena? ¿Y si me hago un Instagram? Me voy a hacer un Instragram”.

En sus historias, Natalia se mostró sorprendida por haber llegado a los 100 mil seguidores. “¡Es una bocha!”, festejó en un princpio, pero luego admitió que tiene cierto temor a la hora de usar esta nueva red social: “Lo que no sé es como contestar los mensajes, tengo miedo de apretar un botón y aparecer en tetas. Le tengo que pedir ayuda a algún millennial o centennial, porque yo soy octogenaria”.