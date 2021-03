La importante propuesta que Natalia Oreiro rechazó por su hijo

Natalia Oreiro rechazó una importante propuesta de trabajo para cuidar a su hijo.

Natalia Oreiro es reconocida mundialmente por sus actuaciones y en los últimos años comenzó a impulsar su carrera como cantante. Su éxito artístico es innegable, pero al parecer Oreiro tiene otras prioridades en su vida: su familia.

Ella misma lo demostró con una contundente confesión: Oreiro decidió decirle que no a una importante propuesta que la iba a llevar a Hollywood por varios años. ¿Por qué? Por su hijo, Merlín Atahualpa.

“Este año me salió una serie en Estados Unidos de tres temporadas, mucho tiempo, y mi decisión fue decir que no”, reveló Oreiro y, como argumentos, expresó: “No le quería cambiar la vida a mi hijo".

“Nosotros como familia tenemos un lugar de privilegio absoluto en la sociedad, tener a nuestro hijo bien, sano, alimentado, poder elegir dónde pueda estudiar y poder acompañarnos en nuestros proyectos personales. Vivimos de esta manera y él obviamente está atravesado por el arte, el cine, la música”, comenzó a explicar la actriz en diálogo con la periodista Marcela Coronel para Mientras tanto (Mucha Radio FM 89.5), dejando en claro que tanto su prioridad como la de su esposo, Ricardo Mollo, es que su familia esté bien.

“Él tiene una casa con jardín, sus perros, sus gatos. No ha tenido las necesidades de la mayoría de los niños en este horroroso momento de la humanidad, la pandemia”, señaló la cantante, mostrándose preocupada por su hijo de 9 años y por su forma de atravesar la pandemia.

Luego, explicó en detalle el por qué rechazó la propuesta para sumarse a la serie; “Para él, más allá de que estamos viviendo una situación impensada, la posibilidad de sacarlo de su escuela, su grupo de pertenencia, a mi me cuesta mucho". Además, contó que tiene la posibilidad de grandes proyectos acá también por lo que decidió "seguir creciendo en mi profesión sin tener que irme a otro país durante tanto tiempo, y que él tenga que cambiar a sus amigos”.

Natalia Oreiro reveló cuál es su mayor fobia

Natalia Oreiro reveló una de sus mayores fobias, que le trajo algunos problemas en sus ámbitos laborales. Según contó la actriz, no puede tolerar el sonido de una persona mascando chicle.

No es la primera vez que Natalia Oreiro hace referencia a esta fobia que tiene. El año pasado, la actriz estuvo en el programa Juntos podemos lograrlo (Telefe). "Se llama misofonía y se traduce como odio al sonido", reveló en su momento y dio detalles de este trastorno: "El 7% de la población la tiene, pero la desconoce. Yo, obviamente, la tuve toda la vida y no sabía que tenía eso. Pensaba que era loca, mucha gente piensa que es de snob o de histérica".

La actriz explicó qué es lo que le genera al escuchar este sonido: "Me da mucha ansiedad, palpitaciones, sudor frío y no puedo concentrarme en otra cosa que no sea eso".