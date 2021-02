Natalia Oreiro reveló que una de sus mayores fobias es el ruido de las personas mascando chicle.

Natalia Oreiro reveló una de sus mayores fobias, que le trajo algunos problemas en sus ámbitos laborales. Según contó la actriz, no puede tolerar el sonido de una persona mascando chicle.

En diálogo con Corta por Lozano (Telefe), Diego Ramos contó que esta fobia de Oreiro era un tema difícil en los sets de grabación. Ambos actores trabajaron juntos en la novela Ricos y famosas, por lo que Ramos sabía perfectamente de lo que hablaba.

"Natalia tiene una ética laboral tremenda. Además de un compromiso con el laburo y un respecto con el público, que es a quien está dirigido. Ella es muy buena compañera. De la nada te llega con un regalo", comenzó diciendo el actor y panelista de Corta por Lozano, llenando de elogios a la actriz, hasta que admitió: "Pero hay una sola cosa que la tensa: que le masquen chicle".

"¡No le masquen chicle cerca!", advirtió Ramos, mientras que Oreiro afirmaba con la cabeza. "Con el chicle tengo un problema grave, de toda la vida", sostuvo al actriz, confirmando su fobia. En ese momento, Ramos recordó cómo eran los momentos en que Oreiro le pedía a sus colegas que por favor dejaran de mascar chicle y reconoció que era muy cuidadosa y lo pedía con mucho respeto: "Estas pasando letra y la escuchas decir 'te tengo que pedir un favor'. Intenta medir las palabras", afirmó.

No es la primera vez que Natalia Oreiro hace referencia a esta fobia que tiene. El año pasado, la actriz estuvo en el programa Juntos podemos lograrlo (Telefe). "Se llama misofonía y se traduce como odio al sonido", reveló en su momento y dio detalles de este trastorno: "El 7% de la población la tiene, pero la desconoce. Yo, obviamente, la tuve toda la vida y no sabía que tenía eso. Pensaba que era loca, mucha gente piensa que es de snob o de histérica".

La actriz explicó qué es lo que le genera al escuchar este sonido: "Me da mucha ansiedad, palpitaciones, sudor frío y no puedo concentrarme en otra cosa que no sea eso".