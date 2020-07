Nancy Dupláa destrozó a los medios hegemónicos: "Agitan para el mal"

Nancy Dupláa se refirió al banderazo anticuarentena del 9 de julio y dijo que "quedó bastante impactada por ese nivel de odio", aunque admitió que diariamente le es difícil andar por la calle debido a los agravios que recibe por parte de ciertas personas: "Yo soy una persona que anda en la calle y recibe directamente ese nivel de odio en frente de mis hijos, de alguna manera estoy acostumbrada".

"Verlo ayer- con respecto al jueves- me provocó una efervescencia especial. Esa gente está agitada por alguien, por un medio de comunicación. Así llegas a un montón de gente que está harta de estar adentro, de tener la incertidumbre del futuro, todo eso es entendible. Pero cuando te agitan para que ex.. ese odio en vez de calmarte hace que el medio esté siendo irresponsable con lo que comunica", sostuvo la actriz en diálogo con AM 1030 Del Plata.

Dupláa demostró su disconformidad con respecto al rol de los medios hegemónicos, que en muchos casos fogonearon estas manifestaciones a pesar del aislamiento obligatorio. "Hay que elevar el nivel de este relato, de esta forma de comunicarse porque impacta directamente en la sociedad. Hay que hacerle entender a esta gente que nadie quiere imponer una realidad", expresó la actriz.

"No se puede decir cualquier cosa en cualquier momento", sostuvo Dupláa en referencia a los dichos de periodistas como Baby Etchecopar: "Hablar de xenofobia o de racismo, manifestar ese odio en un medio público no está bueno, agita lo peor de uno". En este sentido, opinó que Miriam Lewin está cumpliendo un rol muy importante como titular de la Defensoría del Público.

"Algunos medios agitan para el mal, no ayudan a la sociedad pero hay rating, guita, hay necesidad de seguir manteniendo cierto poder y es muy dificil de desintegrar todo esto", manifestó Dupláa y afirmó que "vamos bien, hay mucha gente que está entendiendo que por ahí no es".