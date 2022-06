Video: así está el santuario del Potro Rodrigo a 22 años de su muerte

El Destape recorrió el santuario del Potro cordobés a 22 años de su muerte. También, su hijo Ramiro Bueno dio las razones por las que todavía no fue a este lugar: "Siento que tiene que llegar el momento".

El Potro Rodrigo murió el 24 de junio de 2000. Sin embargo, su recuerdo sigue latente en la memoria de todos sus fanáticos, en los parlantes de millones de argentinos y en el santuario que se encuentra a un costado de la autopista en donde sufrió el fatal accidente. A 22 años de lo ocurrido, El Destape visitó el predio en donde se le rinde tributo al cuartetero y en cada rincón del mismo puede sentirse su presencia.

Cuidado por una señora y su marido, los cuales prefirieron llamarse a silencio para preservar (de algún modo) sus identidades, el santuario de Rodrigo Bueno es encontrarse con parte de la historia que él mismo escribió. Hay fotos, obsequios y latas de cerveza por doquier. Inclusive hay una copa con la bebida servida, esa a la que El Potro supo enaltecer en muchísimas oportunidades. Al menos, públicamente.

Por qué Ramiro Bueno no fue al santuario del Potro Rodrigo

En diálogo con El Destape, Ramiro Bueno reveló que todavía no fue al lugar que se encuentra cercano al sitio en donde ocurrió el accidente, ese mismo suceso en el que tanto él como su madre Patricia Pachecho se salvaron de milagro. Sus razones son contundentes: "Siento que tiene que llegar el momento, que es un lugar que marcó un antes y un después en mi vida. Y yo creo que si voy en cualquier momento, así porque sí, no va a ser lo mismo que el momento de sentir algún día que me levante y yo diga 'es hoy, es hoy cuando tengo que ir'. Cuando llegue el momento, cuando yo lo sienta así, voy a ir porque también va a ser otro antes y después en mi vida".

"No fui nunca, tengo una cuenta pendiente. Tengo cuenta pendiente y tengo pensado hacerlo algún día yo solo, llevándome un termo de mate, un atado de puchos y quedarme ahí a pasar una tarde. Yo creo que eso es lo primero que quiero hacer cuando vaya al santuario. Es una deuda que tengo conmigo mismo", agregó Ramiro Bueno, quien cerró: "Estoy esperando como la llave, todavía. Cuando llegue la llave lo primero que voy a hacer es ir ahí. No lo voy a ni pensar".

El encuentro de Ramiro con Rodrigo, en sueños

- ¿Soñaste con tu viejo alguna vez?

- Yo a mi viejo lo he visto muy pocas veces en sueños, por ejemplo, y las pocas veces que lo vi a mi viejo... Hubo una vez que lo vi en la puerta de mi casa y lo único que pasó fue que me dio un abrazo, y me quedé con él ahí. Después muchas veces no soñé con mi viejo, quizás es porque yo siento mucho que mi viejo me acompaña, yo a veces siento que mi viejo vive en mí. Yo siento que él me cuida, que él me guía. La presencia de él espiritual la cargo muy adentro, y hoy por hoy te digo que lo entiendo en absolutamente todo, y eso es algo muy lindo.

- Te transformaste en un fanático más de tu papá.

Yo creo que hoy me llevo muy bien con la gente, con los fanáticos de mi viejo, me llevo mejor que nunca porque los disfruto, ellos me disfrutan a mí y su amor a mí me llena. Me llena mucho. Y yo creo que si a mí me llena tanto hasta el día de hoy es porque algo de mi papá llevo adentro para que también me llene así. Quizás a veces me siento muy acompañado por él. Y siento como que él sigue recibiendo ese amor de la gente a través mío. Y es un flash... Es re flashero".Rodrigo era hincha de River