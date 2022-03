Sorpresivo anuncio personal de Abel Pintos: "Lo necesito"

Abel Pintos hizo un importante anuncio acerca del futuro y causó la sorpresa de sus fanáticos. Cuál fue su descargo.

Mientras realiza varios shows por diferentes partes del país, Abel Pintos se animó a realizar una reflexión acerca de lo que le espera para el 2022. En una extensa entrevista, y antes de brindar un concierto en la Fiesta Nacional de la Vendimia (Mendoza), hizo un importante anuncio que causó sorpresa entre sus fanáticos.

El cantante dialogó con el diario mendocino, Los Andes, donde se refirió a las participaciones musicales que lleva en lo que va del año, aunque también en sus objetivos a futuro. Consultado acerca de lo que viene, Abel señaló que entre mayo y junio habrá conciertos en el teatro Ópera de Buenos Aires, aunque luego advirtió que habrá "muchos conciertos" más.

"Tengo muchas cosas en mente, pero soy más prudente que nunca a la hora de compartirlas, porque en estos momentos de tanta incertidumbre, uno no quiere jugar con las expectativas del público, ni con las propias. Por eso somos precavidos hasta ver que lo podemos concretar", sostuvo Abel Pintos, entusiasmado por la buena cantidad de shows que tiene por delante.

"¿Por qué volver al teatro?", le preguntaron en la entrevista. Y curiosamente, Abel respondió: "En primer lugar, el Teatro Ópera es como regresar a casa, es un lugar que quiero mucho. Y sentía la necesidad de regresar a casa". Asimismo, dejó en claro que prefiere estar en contacto con los espectadores, por lo que el teatro es la mejor opción: "Pero por otro lado, aunque me gustan mucho los conciertos multitudinarios, también necesito estar cerca de la gente, necesito verle la cara al público. Que ellos me vean desde cualquier lugar del recinto y no a través de una pantalla. Y los teatro les brindan a un esa posibilidad".

Cómo suele componer Abel Pintos sus canciones

Consultado acerca de si hay alguna emoción que no pudo transmitir en una canción, Abel Pintos aseguró: "No, eso no me sucedió. Seguramente tengo muchas cosas por decir, pero no me ha pasado de querer hablar de algo, y no poder hacerlo". En tanto, resaltó que, a la hora de componer, suele manifestar sentimientos que le suceden en el plano personal: "La música funciona así para mí, las cosas se procesan dentro mío y en algún momento sin decidirlo desde la razón, esas emociones me abordan y buscan expresarse".

La agenda de recitales y shows de Abel Pintos en marzo:

Martes 15 de marzo: Centro Cultural Rosario (Rosario, provincia de Santa Fe).

Centro Cultural Rosario (Rosario, provincia de Santa Fe). Jueves 17 de marzo: Teatro Macció (San José, Uruguay).

Teatro Macció (San José, Uruguay). Viernes 18 de marzo: Teatro Uamá (Carmelo, Uruguay).

Teatro Uamá (Carmelo, Uruguay). Sábado 19 de marzo: Teatro Florencio Sánchez (Paysandú, Uruguay ).

Teatro Florencio Sánchez (Paysandú, Uruguay ). Domingo 20 de marzo: Teatro Larrañaga (Salto, Uruguay ).

Teatro Larrañaga (Salto, Uruguay ). Martes 22 de marzo: Teatro Municipal (Treinta y Tres, Uruguay).

Teatro Municipal (Treinta y Tres, Uruguay). Miércoles 23 de marzo: Teatro 25 de mayo (Rocha, Uruguay).

Las exigencias de Abel Pintos para brindar un recital en Catamarca

Hace unos días, Abel Pintos brindó un recital en Catamarca, precisamente en Valle Viejo. Allí, uno de los organizadores de Palusa Producciones, encargados de diagramar el evento, dio precisiones acerca de los pedidos que hizo el músico en la previa a su llegada.

En una entrevista que le concedió al medio local El Ancasti, el organizador de eventos señaló, con seguridad: "Abel Pintos es lo más simple que se conoció". En tanto, profundizó y justificó su afirmación: "El tipo es lo más simple del mundo: la comida que pidió es una tabla de fiambres, unas empanadas y comida vegetariana".

Asimismo, y según indicó el hombre que formó parte de la organización del recital en Catamarca, dejó en claro que Abel Pintos "pidió seis packs de agua mineral, tres al natural y tres frías" para el grupo de 23 personas que lo acompañó, entre los que se destacan músicos, iluminadores y miembros de su staff. "Es lo más simpe que hay, una masa el chango", concluyó, todavía sorprendido por la forma de ser del cantante y compositor.