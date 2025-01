Sorpresa en el folklore por el conmovedor anuncio de Teresa Parodi: "Adiós".

Teresa Parodi es una de las folkloristas más reconocidas de Argentina y su larga trayectoria artística la llevó a ocupar un rol importante en el cancionero popular y en la gestión cultural del país. Por esta razón, su reciente anuncio en redes sociales emocionó a todos sus seguidores, quienes se mostraron sorprendidos con el comunicado de la cantautora.

A través de su cuenta de Instagram Teresa se despidió del 2024 y envió un cálido deseo a todos sus seguidores: "¡Adiós, 2024! Esta noche voy a desear algo importante, una sola cosa para este 2025: quiero un año en el que la verdad y la justicia sean bandera. Un abrazo lleno de cariño para ustedes".

Los próximos shows de Teresa Parodi serán los sábados 8 y 15 de febrero a las 22 horas en el Torquato Tasso, en el barrio de San Telmo, en un especial por los 30 años del mítico espacio cultural, en el que repasará parte de su cancionero. Las entradas para los recitales de Teresa Parodi pueden adquirirse a través de Passline. "¡Qué importante es para mí acompañar el aniversario de este espacio que le abrió las puertas a mi música tantas veces!", sostuvo Teresa Parodi en una publicación de Instagram para promocionar sus nuevas fechas.

Impacto en el folklore por el conmovedor anuncio de Teresa Parodi a sus 77 años: "Tengo"

Lejos de la escena política, la cantante publicó un emotivo comunicado por sus 77 años y sorprendió a todos sus fans. "Otra vuelta al sol ya está completa nuevamente. Son muchas, claro. Nada más y nada menos que setenta y siete. Sin embargo todavía tengo la guitarra en el regazo y las canciones fluyen gozosamente. Me alegra haber hecho cada una de las elecciones con las que vine y vengo marcando mi camino. Tengo lo que he soñado y más, lo que he querido y más y eso en este tiempo en que regresan las sombras es por lo menos reconfortante", escribió Teresa, agradecida por su nuevo cumpleaños.

Aún así, y fiel a sus convicciones nacionales y populares, la folklorista hizo un llamado a la acción a sus seguidores: "Hay que seguir en estado de alerta y con los ideales en el centro mismo del corazón. La esperanza invicta me sostiene siempre. Eso deseo también para ustedes. No está dicha la última palabra. Ya la dirá a su propio tiempo el pueblo como lo ha venido haciendo a lo largo de nuestra historia".

"¡Gracias por la hermosa manera que tienen siempre de acompañar mis conciertos, mis canciones y mis sueños! ¡Abrazo inmenso! Hasta la victoria siempre", cerró. Ganadora del prestigioso premio Camín de Oro, Parodi es una destacada cantautora cuya voz representa a su pueblo y a los más humildes. Parte del movimiento de la Nueva Canción Correntina, sus canciones cuentan historias de mujeres de su región y su importancia se vio reflejada cuando fue ministra de Cultura de Argentina en 2014.