Paulo Londra y Bizarrap: así es la session 23, la canción más esperada por los fan

Salió la ansiada producción que rompió un millonario récord a horas de su lanzamiento.

Este lunes a las 19 horas, Bizarrap y Paulo Londra lanzaron la session número 23, una de las más ansiadas por el público juvenil hispanohablante. Nuevos récords superados, tendencia en las redes sociales y millones de personas unidas por el mismo objetivo fueron algunas de las cuestiones que involucraron a la canción y que la coronaron como un éxito incluso antes de ver la luz.

A unos minutos de que se hicieran las 19 en el suelo argentino, inició la cuenta regresiva en las redes sociales y los comentarios en vivo avanzaban a la velocidad de una ráfaga, pero de palabras y emoticones. Puntual, la session vio la luz en YouTube y en Spotify y marcó historia: un total de millones personas visualizaron la canción al momento de su lanzamiento.

La canción tiene una duración de 4:18 minutos y cuenta con un ritmo que la diferencia de todas las producciones anteriores de Bizarrap, el joven de 23 años que marcó tendencia con sus propias canciones en colaboración a artistas en auge. A lo largo del tema, Paulo Londra demostró su versatilidad para la música y varió el ritmo en el tempo de la canción acoplándose a la base musical que el productor diseñó exclusivamente para él.

En la canción, Paulo Londra habló de su regreso a la industria musical tras poner su carrera en pausa por casi tres años. "Siento que yo, alguna vez me perdí y hoy que me levanté creo que nunca me fui", reza una parte de la canción. En 2019, el cantante cordobés lanzó su última canción llamada Party, luego quedó envuelto en un escándalo legal con sus representantes, Big Ligas, que no le permitió sacar nueva música. En esos años de inactividad, la popularidad de ambos artistas creció a pasos agigantados y esta canción se convirtió en una de las más esperadas del actual género urbano.

Session #23: la historia de un éxito anunciado

La Session #23 de Bizarrap y Paulo Londra se convirtió en un éxito antes de ser lanzada. Un cronograma de anuncios, novedades y desafíos, que pareció estar pautado metódicamente, fue la clave para que el tema se vuelva tendencia incluso antes de su estreno.

El día sábado 23 de abril, Bizarrap sorprendió en sus redes sociales con un peculiar anuncio: "El siguiente comunicado fue emitido hoy por el productor argentino Bizarrap a través de Dale Play Records, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en referencia a los reiterados dichos y consultas sobre la Bzrp Music Session #23: 'Estamos listos'". Rápidamente surgieron teorías que referenciaban este anuncio la llegada de la tan ansiada session con Paulo Londra.

Al día siguiente, el domingo 24, el productor confirmó la noticia y desafió a sus seguidores. "23.000.000 de comentarios y sale Paulo Londra.

Lo dejamos en sus manos, gracias", publicó Bizarrap en sus redes sociales y así marcó un récord en la historia de Instagram. En menos de 24 horas, el productor y Londra superaron la cifra pedida y se convirtieron en la segunda publicación con más cantidad de comentarios en la red social, superando a la publicación post mortem en el perfil del rapero XXXTentation, que alcanzó los 11 millones.

"No lo puedo creer, no pensé que íbamos a lograrlo tan rápido, son increíbles. Hoy 19:00hs de Argentina BZRP #23", anunció Bizarrap en su Instagram este lunes. De esta manera, generó furor entre el público juvenil hispanohablante y convirtió a su canción en un éxito antes de lanzarla.