Nicki Nicole se presenta gratis en Mar del Plata: cuándo y cómo verla en vivo

La cantante hará un show en vivo en el marco del festival Aperol Spritz Live. Nicki Nicole participará de un evento en el que también tocará como DJ Candela Vetrano.

Nicki Nicole será parte del festival Aperol Spritz Live en Mar del Plata el próximo 7 de enero. El evento tendrá como telonera a la DJ Candela Vetrano, conocida popularmente por sus trabajos como actriz, quien tocará bajo el nombre de DJ Chancleta.

La entrada al festival que se dará en el parador Helena Beach de la ciudad bonaerense es gratuita, aunque el evento cuenta con cupos limitados y el acceso es solo para mayores de 18 años, a pesar de la gran cantidad de fans adolescentes que la cantante de hits como Entre Nosotros y Ella no es tuya tiene.

Uno de los requisitos para poder sacar las entradas es registrarse en la página web oficial de la marca que organiza el festival, disponible a partir del 2 de enero. Nicki Nicole no es la única artista convocada por este festival itinerante; varios músicos populares en la juventud tocarán sus canciones en diversos puntos del país, contratados por este evento. Entre ellos se destacan Conociendo Rusia, Bándalos Chinos y Ca7riel & Paco Amoroso, quienes tocarán en los Viñedos de Divina Marga de Mendoza, en los Fuegos de Patagonia en Bariloche y en el Hipódromo de Palermo, respectivamente.

Nicki Nicole sobre un fuerte episodio de estrés que vivió en sus comienzos

"Al principio, no te voy a mentir, me costaba un montón estar sola. Sentía que no era productivo estar haciendo nada, que todo el tiempo tenía que estar haciendo algo. A principios de 2021, tuve un ataque de pánico, nunca me había pasado en la vida. Cuando lo tuve dije ok, algo está pasando", recordó Nicki en diálogo con María Laura Santillán en Infobae. Y siguió: "Estábamos en un estudio de grabación en Miami hablando con el productor y me empecé a acelerar un poco y a sentirme como, cuando estás muy afiebrada, que deliras un poco. Y cuando me toqué el pecho tenía el corazón latiendo a mil. Los médicos me dijeron: tenés un ataque de pánico, tenés que respirar, quedate tranquila".

La cantante contó que en ese momento sintió que se moría y aclaró que ese suceso se debió al estrés que tenía acumulado. "Hablé con mi psicoanalista que me dijo: no es crónico, es por mucho estrés. Si querés hablar con un psiquiatra profesional, hacelo", aclaró la pareja de Trueno, con quien sueña con formar una familia y compartir su vida.