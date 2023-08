Los Beatles supervivientes se unen a Dolly Parton para versionar "Let it be"

18 de agosto, 2023 | 16.42

FOTO DE ARCHIVO: Dolly Parton en Londres

Paul McCartney y Ringo Starr, los dos miembros vivos de The Beatles, se reunieron para versionar su éxito de 1970 "Let it be" en el próximo álbum de la cantante country Dolly Parton. La artista lanzó el sencillo el viernes, antes del debut en noviembre de su álbum "Rockstar". McCartney cantó y tocó el piano, mientras que Starr tocó la batería en la grabación. Otras dos estrellas de la música se unieron a la colaboración, dijo Parton. Peter Frampton tocó la guitarra y Mick Fleetwood, de Fleetwood Mac, se encargó de la percusión. Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE "En serio, ¿qué puede haber mejor?", escribió Parton en la plataforma X, antes conocida como Twitter. El álbum "Rockstar" está inspirado en el ingreso de Parton en el Salón de la Fama del Rock and Roll el año pasado. Incluirá nueve canciones originales y 21 versiones con una lista de colaboradores de lujo, como Elton John, Miley Cyrus, Stevie Nicks, Debbie Harry, Joan Jett y Chris Stapleton. Con información de Reuters