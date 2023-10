La oscura revelación sobre el pasado de Britney Spears y Justin Timberlake: "Difíciles"

La famosa cantante publicará un libro con historias inéditas de su vida y revelará un detalle desconocido sobre la relación que mantuvo con Justin Timberlake.

Hace ya un tiempo que la vida de Britney Spears ocupa un gran espacio dentro de la agenda mediática internacional. Y es que, tras librarse de la tutela legal de su padre y volver a tener libertad sobre su trabajo y su vida, la cantante tuvo una seguidilla de situaciones que la mantuvieron en el foco de atención. Sin embargo, ahora volvió a salir a la luz un detalle inesperado sobre su momento de mayor estrellato que genera gran conmoción entre sus seguidores.

Según dio a conocer el medio internacional TMZ, en los próximos días se lanzará al mercado el nuevo libro de la cantante titulado La mujer que soy (The woman in me en su idioma original), en donde contará detalles desconocidos de su carrera. Sin embargo, el medio adelantó que en el mismo se hablará de un aborto que se realizó Spears en el auge de su carrera, cuando estaba en pareja con Justin Timberlake.

Al parecer, en el 2000, cuando Britney tenía tan solo 19 años, se enteró que estaba embarazada de su entonces novio, Justin Timberlake. Para ese entonces, los cantantes llevaban un año en pareja y, pese a esta situación, estuvieron en una relación dos años más. Según trascendió, la intérprete de Toxic quería seguir adelante con la gestación pero, luego de hablarlo con su pareja, decidieron interrumpirlo.

En este marco, se conoció que fue una decisión que vino luego de "discusiones emocionales y difíciles", según especificó el medio. Y aunque si bien el libro aún no salió a la luz, TMZ intentó comunicarse con Justin Timberlake para obtener su versión sobre el tema, pero no hubo respuesta de su parte.

La alocada fiesta de divorcio de Britney Spears: topless y muchos hombres

El divorcio de Britney Spears y su tercer marido, el modelo y actor Sam Asgharm, sorprendió a todos. Sin embargo, lejos de lamentarse, la cantante decidió organizar una fiesta. Pero eso no fue todo, ya que decidió mostrar los detalles de la alocada celebración en sus redes sociales con inesperadas fotografías.

La princesa del pop primero invitó a un grupo de amigos, a los que llamó sus "chicos favoritos", con quienes disfrutó de la piscina de la propiedad. Y luego posó en topless en uno de sus ya habituales videos de Instagram a altas horas de la madrugada.

La cantante, de 41 años, compartió ambos vídeos para sus más de 42 millones de seguidores y contó que todo habría surgido tras el desengaño con otra de sus amistades, que habría llamado a la prensa para que pudiesen fotografiarla. Por ello, se habría ido a casa de otro de sus amigos “con su vestido verde”, invitó a sus “chicos favoritos” y “estuvo de fiesta toda la noche”.

En el primero de los videos subidos por Spears, se puede ver a la cantante y uno de sus acompañantes, llamado Dave, quien no duda en agacharse y hacer que le lame la pierna desde la rodilla hasta la cadera. En un momento dado, el camarógrafo -no trascendió su nombre-, le pidió que empiece desde las botas.

En otro momento del reel, la cantante aparece sostenida en el aire por cuatro de esos hombres, todos ellos sin camisa, al borde de la piscina. Muy sonrientes, parecen estar disfrutando de la fiesta que Britney organizó a último momento. "¡¿¿¡¡Entonces qué hace una perra como yo!!??! ¡Me puse mi vestido verde y me presenté a mis amigos! ¡¡¡Invité a mis chicos favoritos y JUGÉ TODA LA NOCHE!!!", sostuvo en su posteo.

Al llegar a su casa después de la diversión, la cantante les regaló a sus seguidores otro video, esta vez más sugerente: una de sus ya habituales postales semidesnuda. La artista aparecía esta vez en la cama, semi enrollada entre las sábanas, practicando diferentes gestos ante la cámara mientras suena de fondo I Put A Spell On You, de Annie Lennox.