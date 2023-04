La impactante revelación de Antonio Ríos: "Ya serían 21"

El cantante afirmó que una joven le reclamó su paternidad y se someterá a una prueba de ADN para corroborarlo. Se trata de una mujer de 33 años a la que notó "bastante sincera".

Antonio Ríos es conocido como "El Maestro de la Cumbia" y también por la gran cantidad de hijos que tiene. El artista está en plena etapa de promoción del show que dará en el Teatro Broadway, por lo que fue invitado al programa conducido por Carmen Barbieri en Magazine e hizo una impactante relación: "Apareció una nueva hija".

La presentador le preguntó sobre su vida familiar e hizo hincapié en la relación que tiene con sus 20 hijos. Pero lo que nadie imaginó fue que la consulta iba a ser el pie ideal para una sorprendente revelación: "Apareció una nueva", contó entre risas y añadió que se trata de una chica de 33 años. "Me saludó y me dijo ‘hola, papá'", relató el autor de Nunca me faltes.

"Voy a hacer el ADN. Le dije que no me diga ‘papi’ ni nada parecido por ahora”, detalló y confirmó que se someterá a una prueba de ADN. De todos modos, afirmó que la joven le pareció "bastante sincera" y esperará los resultados: "Ya serían 21".

En cuanto a la madre de la chica, contó que la última vez que la vio fue en una bailanta hace muchos años y todavía era una bebé. "La vi cuando era chiquita porque nunca supe que era ella. Le pregunté 'por qué te borraste'. Fue en un baile, me dijo te traje a tu hija y nunca más lo vi". De acuerdo a su relato, la mujer formaba parte de su club de fans, pero las referentes del grupo también perdieron contacto con ella.

"Parece que las chicas tampoco la vieron mal. Igual yo no me hago problema. Si es mi hija, todo bien", subrayó. La afirmación despertó el interés de Barbieri, que indagó cómo hace para tener relación con todos. "Gracias a dios hablo con todos, pero ina de mis hijas me puso los puntos. 'Nosotros aceptamos a todos, pero cada uno en su casa'", precisó. El referente de la cumbia argentina contó en una reciente entrevista con Infobae que era "feliz" porque estaban "todos bien". En ese mismo reportaje, contó que dos de sus cinco esposas fallecieron de cáncer y dio detalles sobre los motivos de sus múltiples separaciones: “Todas eran muy celosas conmigo. Y algunas se enojaban porque en los comienzos no ganaban demasiado dinero”. Aunque esta mañana aclaró que su situación actual es muy distinta. “Soy soltero y hago lo que quiero”.

Antonio Ríos y Mariana de Melo: los detalles de la relación

Una de las tantas parejas que tuvo Antonio Ríos durante su extensa carrera musical fue la exvedette Mariana de Melo, "Estuvo casi cinco años conmigo. Cuando entra a mi vida me dijo que tenía 23, y tenía 18", contó el excantante de Sombras y Malagata.

“A Mariana de Melo la conozco en un baile, me sacó como 100 fotos y yo justo estaba peleado con mi novia. Como era muy bonita yo le dije a uno de los managers que le de mi teléfono y así conectamos. Duramos cinco años y tuvo problemas con mis hijos, no los quería. Le di una mano para que llegara a la televisión y una vez que se enganchó con un productor, chau Antonio Ríos”, sostuvo el músico en diferentes reportajes.

No obstante, de Melo desmintió la relación. En 2012, ella sostuvo que todo se trató de una maniobra de prensa montada por el referente de la movida tropical, lo que despertó el rencor del músico. “Si me cruzo con Mariana no la miro. Un poco de bronca se guarda", sostuvo, en diálogo con Primiciasya.