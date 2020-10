La esposa del Indio Solari publicó fotos inéditas de la juventud del cantante

El Indio Solari volvió a ser tendencia en las redes sociales luego de que su esposa, Virginia, compartiera una foto del cantante y otra de ella, ambos en su juventud, que son inéditas.

Los fanáticos del Indio y de Patricio Rey y sus redonditos de ricota celebraron la aparición de las imágenes, que muestran un poco más de la siempre misteriosa vida de Solari. En concreto, las imágenes fueron publicadas por Virginia en su cuenta de Twitter, donde subió una foto de ella y otra de su marido realizando una pose muy similar.

“El próximo sábado termino así... ¡Que tengan un lindo domingo!”, escribió junto a las imágenes. En la imagen, el Indio viste una camisa colorida y jean y parece colgarse de algún soporte con su mano izquierda. Casi en espejo, la otra foto muestra a Virginia vestida de negro y apoyada con su mano extendida sobre un poste.

Vale recordar que desde hace casi un año, el propio Indio Solari tiene su cuenta oficial de Instagram, donde ya publicó unas 400 imágenes y videos y hasta participó de entrevistas en vivo.

Al abrir @indiosolarioficial, el mítico artista escribió: “Les doy la bienvenida a mis cuentas oficiales. A partir de ahora podremos comunicarles todas las novedades de una forma directa y certera”.

Con su cuenta, Solari también protagonizó un recordado blooper cuando no se dio cuenta que había activado una transmisión en vivo, que duró casi una hora. En algunas partes se escuchaba al Indio de fondo realizando sus tareas habituales.

De hecho, ese cómico episodio terminó con la aparición de Virginia, quien interrumpió al músico mientras tocaba su guitarra para avisarle que estaba en vivo. “Indio, estás haciendo un vivo en Instagram. Está saliendo todo en vivo”, se le escuchó decir.

En la red de las imágenes, hasta se atrevió a compartir en julio pasado una foto en su casa junto a Virginia y su hijo Bruno, un hecho significativo dada la reserva que tiene el artista con su vida privada.

Al momento, Solari cuenta con 400 mil seguidores y mantiene una actividad casi a diario, incluso intercambiando mensajes y respuestas con sus fans. Pocos días atrás, le contestó a un seguidor que criticó al rapero Wos. “No sean jodidos che, ese muchacho se dedica a otro género musical y tiene su talento. No sean rivales de un músico, no está bueno. Si no les gusta no compren sus soportes y no vayan a ver shows ¿pero agredir a un músico?, mmm”, apuntó.