Kurt Cobain: el día que boicoteó su recital en Argentina para defender a una banda femenina

En un nuevo aniversario de la muerte de Kurt Cobain, el repaso de cómo fue el peor show que Nirvana brindó en la Argentina para castigar a un público que protagonizó un violento accionar machista.

Eran tiempos de puro rock. En 1992, Nirvana se encontraba en la cresta de la ola de su carrera. Hacía poco, en 1991, había lanzado el fenomenal disco "Nevermind", que lo catapultó a la fama. Y en el marco de la gira de presentación, la Argentina fue uno de los países elegidos para poder vibrar con el agite de un público que siempre promete fiesta. Por aquel entonces, el machismo era más naturalizado que por estos tiempos y el feminismo casi no tenía visibilidad. Sin embargo, Kurt Cobain y su banda se encargaron de hacer un acto de justicia frente a un accionar violento y machista por parte del público.

El 30 de octubre de 1992, en el estadio Amalfitani (cancha de Vélez), Nirvana había previsto brindar un recital para más de 50.000 personas y los fanáticos lo vivían con euforia. En la previa del mismo, todo parecía ser una fiesta. Y como sucede en muchos eventos, estaban confirmadas dos bandas "teloneras": Los Brujos (Argentina) y Calamity Jane (Estados Unidos), que estaba conformado por mujeres como Gilly Ann Hanner (voz y guitarra), Megan Hanner (bajo), Lisa Koenig (batería), Marcéo Martinez (batería) y Joanna Bolme (bajo y guitarra).

Entrada de Nirvana del recital del 30 de octubre de 1992 en la cancha de Vélez.

Las integrantes de Calamity Jane habían viajado junto a Nirvana para tocar y luego darles el pie a Kurt Cobain, Krist Novoselic y Dave Grohl a que brindaran el show principal de la noche en el barrio porteño de Liniers. Pero nada de lo esperado sucedió, ya que miles de los espectadores que estaban presentes las recibieron con un ataque machista sumamente repudiable. La banda no solo fue abucheada sino que también les arrojaron piedras, monedas, pilas, basura y hasta las escupieron. Incluso, como si fuera poco, muchos hombres les mostraron sus genitales en señal de repudio.

Dave Grohl, Kurt Cobain y Krist Novoselic, integrantes de Nirvana.

Semejante ataque provocó que las músicas de la banda estadounidense se debieran retirar del escenario a pura bronca y llanto. Los miembros de Nirvana tomaron nota de lo sucedido y decidieron vengarse de aquel triste y vergonzoso accionar del público argentino. Por lo tanto, Kurt Cobain y sus compañeros optaron por darles una respuesta que, al día de hoy, trasciende en la historia de la música mundial.

Kurt Cobain, cantando en 1992 en el estadio de Vélez.

La reacción de Kurt Cobain y Nirvana tras el violento ataque machista del público argentino a las integrantes de la banda Calamity Jane

Como consecuencia de lo sucedido, Kurt Cobain, Krist Novoselic y Dave Grohl decidieron no brindar el show en la cancha de Vélez. Sin embargo, y a partir de un análisis que realizaron con los miembros de la organización, prefirieron hacerlo para evitar una hipotética respuesta violenta por parte de los fanáticos. Entonces, la idea que prevaleció fue realizar lo que hoy se conoce popularmente como "El peor recital de la historia de Nirvana".

¿Qué hizo Nirvana? Se subió media hora tarde al escenario y mostró frialdad a la hora de comunicarse con el público. Luego, los músicos se lo tomaron como si se tratara de un ensayo. Absolutamente todos los temas que tocaron eran completamente desconocidos para los fans. Asimismo, amagaron dos veces con tocar "Smell like teen spirit", el tema más famoso de la banda y el que los espectadores esperaban con ansias. Por venganza de lo que miles le hicieron a las Calamity Jane, les devolvieron con un gesto que quedó a fuego marcado en la música.

Qué fue de las Calamity Jane tras el violento ataque machista del público en la cancha de Vélez

Lamentablemente, tras el violento ataque del público argentino en la cancha de Vélez, las integrantes de Calamity Jane dejaron la música. Aquella situación las marcó para siempre. Luego de semejante papelón, el día después del concierto, el periodista Sergio Marchi le preguntó a Cobain el motivo por el que había brindado un show tan frío en el que ni siquiera había tocado sus grandes éxitos. Para la sorpresa del argentino, Kurt aseguró: "El público no se lo merecía". Dicha decisión fue orquestada junto al resto de los integrantes de Nirvana, quienes prometieron no volver más a la Argentina.

Tiempo después de lo sucedido, en el libro “Nirvana: The Chosen Rejects”, Cobain se refirió a las actitudes machistas del público argentino: “Durante todo su repertorio (NdeR: el concierto de Calamity Jane), toda la audiencia estaba arrojando dinero y todo lo que tenían en sus bolsillos, basura y piedras, solo amedrentándolas. Eventualmente las chicas no pudieron más y comenzaron a llorar. Fue terrible, una de las peores cosas que he visto, una gran masa de sexismo".

Calamity Jane, la banda de música de mujeres que fue agredida por el público argentino antes del recital de Nirvana.

Por su parte, una música de Calamity Jane recordó lo mal que la pasó aquella triste noche en la cancha de Vélez, donde tocarían por última vez: "Fue nuestro último show, debido a una variedad de circunstancias. Esa noche tuvo un gran impacto en nuestra autoestima. Combinado con el hecho de retornar a casa con nuestras guitarras rotas y tener que esperar tres meses a que nos paguen por un problema del management".

La experiencia, sin dudas, fue tan traumática que dicho grupo de mujeres tomó la drástica decisión de dejar de tocar: "Estábamos descorazonadas y decidimos volver a Oregon sin siquiera finalizar el tour. Nuestro ánimo estaba por el suelo y nos tomó años recuperarnos". Gilly Ann Hanner, cantante de las Calamity, dio precisiones acerca de lo que hicieron los fans: "En el piso todo era saliva, latas, basura. Literalmente nos tiraban con cualquier cosa que tuvieran a mano. Me enojé, agarré el micrófono y empecé a gritarles. Rompí mi pobre Mustang y me fui del escenario".

El 5 de abril de 1994, casi dos años después de aquel hecho, Kurt Cobain (27 años) apareció muerto en su casa de Seattle (Estados Unidos) con una herida de escopeta en la cabeza. Y hoy, a 28 años de su muerte, uno de los mejores recuerdos fue el gran gesto que el músico tuvo con dicha banda de mujeres en una época en la que absolutamente nadie le ponía un freno al machismo.