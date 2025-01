Impacto en el folklore por el conmovedor anuncio de Teresa Parodi a sus 77 años: "Tengo"

El anuncio de Teresa Parodi por sus 77 años.

Teresa Parodi es una de las cantautoras argentinas de folklore más reconocidas de Argentina, reconocimiento que la convirtió en ministra de Cultura en la segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, lejos de la escena política, la cantante publicó un emotivo comunicado por sus 77 años y sorprendió a todos sus fans.

"Otra vuelta al sol ya está completa nuevamente. Son muchas, claro. Nada más y nada menos que setenta y siete. Sin embargo todavía tengo la guitarra en el regazo y las canciones fluyen gozosamente. Me alegra haber hecho cada una de las elecciones con las que vine y vengo marcando mi camino. Tengo lo que he soñado y más, lo que he querido y más y eso en este tiempo en que regresan las sombras es por lo menos reconfortante", escribió Teresa, agradecida por su nuevo cumpleaños.

Aún así, y fiel a sus convicciones nacionales y populares, la folklorista hizo un llamado a la acción a sus seguidores: "Hay que seguir en estado de alerta y con los ideales en el centro mismo del corazón. La esperanza invicta me sostiene siempre. Eso deseo también para ustedes. No está dicha la última palabra. Ya la dirá a su propio tiempo el pueblo como lo ha venido haciendo a lo largo de nuestra historia".

"¡Gracias por la hermosa manera que tienen siempre de acompañar mis conciertos, mis canciones y mis sueños! ¡Abrazo inmenso! Hasta la victoria siempre", cerró. Ganadora del prestigioso premio Camín de Oro, Parodi es una destacada cantautora cuya voz representa a su pueblo y a los más humildes. Parte del movimiento de la Nueva Canción Correntina, sus canciones cuentan historias de mujeres de su región y su importancia se vio reflejada cuando fue ministra de Cultura de Argentina en 2014.

Sorpresa en el folklore por el video que salió a la luz de Álvaro Teruel: "El repulgue de la empanada"

Álvaro Teruel es uno de los cantantes más destacados del folklore en Argentina. Integrante de Los Nocheros desde 2005, el artista de 38 años llegó para reemplazar a Jorge Rojas en la alineación inicial de la mítica banda salteña y ya es una marca registrada del grupo. Es por esta razón que, en Año Nuevo, un video haciendo "el repulgue de la empanada" salió a la luz y causó sorpresa.

Reconociendo que carece de una de las habilidades más famosas de Salta, como lo es el ritual para hacer una empanada, Álvaro Teruel compartió un video en el que se lo puede ver aprendiendo a repulgar. Este reel generó muchísimas interacciones por parte de sus seguidores, quienes se tomaron a gracia lo acontecido.

"¡Chau 2024! Hola 2025. Este año prometo aprender el repulgue de la empanada", aseguró Álvaro Teruel. En las imágenes, se lo puede observar intentando hacer el famoso repulgue y pidiendo por "tutoriales" para lograr entender mejor una técnica que es un clásico de Salta.