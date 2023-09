Golpe al rock nacional: murió un prestigioso músico de la música popular

Murió una figura del rock nacional a los 67 años que brilló años atrás con Ciro Martínez y Ricardo Iorio. Dolor en el mundo de la música.

Un importante músico perteneciente al rock nacional murió luego de estar internado varios días y batallar con una dura enfermedad. La noticia impactó de lleno en el mundo de la música, teniendo en cuenta que también fue intérprete de géneros como el folklore y el tango.

En los últimos días, la música despidió a artistas importantes del palo del folklore. En primer lugar, el locutor y escritor Marcelo Simón a sus 82 años; el cantante Eduardo Vittar a sus 78 años, dejando un vacío entre los seguidores del mítico Cuarteto Zupay; y Maximiliano Sandoval, un profesor de folklore de 35 años oriundo de la provincia de Río Negro que perdió la vida en un accidente de tránsito.

En esta oportunidad, la música llora a Jorge Cordone, el querido guitarrista de rock, tango y folklore oriundo de General Rodríguez. Su versatilidad en este rubro era tanta que logró trascender en los escenarios tocando con Andrés Ciro Martínez y Ricardo Iorio años atrás, además del famoso tanguero Edmundo Rivero.

Jorge Cordone con Ciro Martínez y Ricardo Iorio

En el 2019, su hermano Juan Carlos Cordone había fallecido a los 67 años, con quien hizo un recorrido musical formando un dúo de guitarras. De hecho, en General Rodríguez existe una esquina llamada "La Esquina del Tango" al lado de una histórica cafetería para homenajearlo. Los restos de Jorge fueron llevados al Jardín de Paz de Luján.

La estrella del folklore que coquetea con lanzarse a la política: "Me quiero preparar"

Uno de los artistas más importantes del folklore argentino realizó una revelación que dejó atónitos a sus seguidores. El intérprete de la música popular que tiene más de 40 años de carrera utilizó sus redes sociales para ventilar que va a incursionar en el mundo de la política.

Se trata de Kike Teruel, quien se retiró de la música tras 40 años de vida artística y su última aparición en los escenarios fue el viernes 30 de junio, cuando Los Nocheros tocaron en un Movistar Arena colmado de gente. El cantante hizo un vivo en su cuenta oficial de Instagram el 22 de enero para interactuar con su público y si bien ya pasó un tiempo de eso, el video volvió a reflotarse en las redes sociales.

"Mi decisión de retirarme de Los Nocheros responde a un llamado que yo siento de que mi misión de cantar está ya concluida. Cumplí todos mis sueños, todos mis objetivos. Hice todo lo que se puede hacer artística y profesionalmente, junto con la parte personal, porque siempre tuve en el grupo hermanos, amigos y gente que hizo que la pasara muy bien", expresó Kike. Con este testimonio dejó en claro que su trabajo con la música ya está terminado.

Lo que más resonó del vivo de Instagram es su apertura para trabajar en política. "Me quiero preparar, me parece que no está bueno simplemente por ser una cara conocida lanzarse", confesó. De hecho, en julio de 2023 dialogó con Infobae y dijo que sueña con ser gobernador de Salta, provincia de donde es oriundo.