Entradas para Disney On Ice: precios y cuándo es el show

El show para toda la familia vuelve a Buenos Aires en vacaciones de julio. Los precios de las entradas, las fechas y las recomendaciones generales para asistir al espectáculo.

Uno de los shows familiares más importantes del mundo volverá dentro de muy poco a Buenos Aires. Disney On Ice: 100 Años de Emoción está a punto de desembarcar en el impresionante Movistar Arena por primera vez en la historia. Será en el mes de julio cuando los habitantes de la ciudad y sus alrededores puedan disfrutar de este espectáculo en vivo que combina acrobacias sorprendentes, patinaje de primer nivel y mucha diversión.

En esta ocasión, el show contará con la primera aparición en vivo de Mirabel y los personajes de Encanto patinando sobre hielo, lo que añade aún más magia a una historia que ya de por sí promete emocionar y fascinar a sus asistentes.

Pero esto no es todo: los anfitriones del show serán nada más y nada menos que Mickey y Minnie Mouse, junto a sus amigos. Los personajes de ayer y los de hoy se unirán a ellos en el hielo, desde los clásicos Blancanieves, El Rey León, Aladdín, Pinocho y La Cenicienta hasta los más modernos, como los protagonistas de Toy Story, Buscando a Nemo, Los Increíbles y, como se mencionó anteriormente, Mirabel de Encanto.

La idea es transportar al público a historias mágicas donde los personajes favoritos de todas las edades buscarán cumplir sus sueños en una experiencia en vivo que las familias y los más pequeños recordarán por el resto de sus vidas. Las entradas estarán disponibles a partir del 18 de julio y se podrán adquirir un máximo de seis por transacción.

Cuándo es el Disney On Ice y cuánto salen las entradas

La presentación tendrá un total de 13 funciones para disfrutar en familia.

Las fechas de las presentaciones van desde el 18 al 23 de julio, y cada día tendrá 2 funciones, salvo el 22 de julio que habrá 3 shows disponibles. Los precios de las entradas oscilan entre los $5.000 y los $14.000 dependiendo de la ubicación en el lugar de la función, y se pueden adquirir desde acá pagando con tarjeta Visa o Mastercard.

Recomendaciones generales

No se recomienda el ingreso al Arena con menores de 1 año, quedando a criterio y bajo responsabilidad del adulto a cargo del menor, su concurrencia y permanencia durante el espectáculo. A partir de los 2 años cumplidos abonan ticket. Menores de 14 años deben ingresar acompañados por un adulto.

Además se prohíbe el ingreso con los siguientes elementos:

Cámara de fotos

Puntero láser

Comidas o bebidas

Equipo de mate

Aerosoles

Las entradas digitales no son personalizadas, por lo que no se pide DNI al ingreso y no necesariamente debe ser el titular de la compra quien la utilice.