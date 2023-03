El streaming aumenta los ingresos por grabaciones musicales

Según un informe publicado el martes, los ingresos mundiales por grabaciones musicales aumentaron un 9% el año pasado, a 26.200 millones de dólares, gracias a un crecimiento en todas las regiones y el aumento de las suscripciones de pago por streaming, que contribuyó a impulsar las ventas.

Entre las tendencias la IFPI, organismo que agrupa a la industria discográfica, destacó que China se situó por primera vez entre los cinco primeros mercados mundiales y el aumento del 22,3% de los ingresos procedentes del uso de música en anuncios, películas, televisión y juegos.

Los ingresos procedentes de CD, vinilos y otros formatos físicos aumentaron un 4%, a 4.600 millones de dólares, un ritmo más lento que el crecimiento del 16,1% de 2021, impulsado por la recuperación tras la pandemia, según el Informe Mundial de la Música de la IFPI.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Los ingresos por streaming de audio por suscripción aumentaron un 10,3%, a 12.700 millones de dólares, según la IFPI, que añadió que a finales de 2022 había 589 millones de usuarios de cuentas de suscripción de pago. En conjunto, el streaming representó el 67% de los ingresos totales de la música grabada.

El streaming total, que incluye tanto las suscripciones de pago como la publicidad, aumentó un 11,5%, a los 17.500 millones de dólares.

Únicamente las descargas y otros formatos digitales que no son de streaming vieron bajar sus ingresos, del 11,7%.

Los ingresos de la música grabada aumentaron en todo el mundo, encabezados por el África subsahariana, que registró una tasa de crecimiento del 34,7%, seguida de América Latina, con un 25,9%, Oriente Medio y Norte de África, con un 23,8%, Asia, con un 15,4%, y Australasia, con un 8,1%.

Los ingresos en Europa aumentaron un 7,5%, mientras que en Estados Unidos y Canadá aumentaron un 5,0%.

"Un Verano Sin Ti", del cantante y rapero puertorriqueño Bad Bunny, encabezó la Lista Mundial de Álbumes 2022 de la IFPI, mientras que el británico Harry Styles ganó el Premio Mundial IFPI al Sencillo del Año 2022 por su éxito "As It Was", informó el organismo el mes pasado.

Con información de Reuters