El Pepo y la revelación sobre sus adicciones: "La pasta base derrumbó mi vida"

El músico se refirió al trauma que debió superar desde joven y al accidente automovilístico de 2019 en el que murieron su representante y el trompetista de su banda.

Hace bastante tiempo que el día a día de "El Pepo" cambió para siempre y él mismo detalló los traumas que debió superar desde joven como para poder sobreponerse a todo. En la entrevista con Crónica TV, fue contundente: "La pasta base derrumbó mi vida, me sacó el interés por todo lo demás, hasta por cantar... Mi vida tomó otro rumbo, fue cayendo".

En el diálogo con el actor Gastón Pauls como invitado a su sección Seres Libres, el artista nacido en Buenos Aires detalló que "la cocaína fue la primera droga que probé y sentí una sensación de poder. Después empecé a consumir la pasta base en 2004. No consumía otra cosa que no fuera eso, dejé de tomar alcohol y cocaína".

"El ambiente que me rodeaba era más pesado, me había dejado de cuidar en todo aspecto. La pasta base te seca el corazón", agregó Rubén Darío Castiñeiras. De hecho, reconoció que lo que le ocurría en el día a día durante su adolescencia lo trasladó a la música: "El primer disco que yo grabé se llamó ´Con síndrome de abstinencia´ porque tuve que estar todo el tiempo que grabamos sin consumir, pero después volví. Pensé que me iba a morir de sobredosis, no estaba en mi cabeza parar. Con la droga perdí la libertad de ser yo, llegué a buscar comida en la basura, le mentía a mi familia, no era digno de merecer un abrazo".

"A partir de mi primera causa por drogas empecé a querer enderezar mi vida mediante los tratamientos, las charlas, la contención familiar. Ahí me di cuenta de que tenía un problema, pero no lo quería solucionar", profundizó "El Pepo", que a la vez que reconoció que "yo modifiqué mi vida para no cometer más un delito, para que los pibes que están en cana sepan que tienen una posibilidad cuando salen. Pero nunca me quise poner en el ejemplo porque sabía que podía pisar el palito".

"El Pepo" habló del choque automovilístico que protagonizó el 20 de julio de 2019

Con relación a aquella jornada trágica en la que murieron su representante Ignacio Abosaleh y el trompetista de su banda Nicolás Carabajal mientras él mismo manejaba, manifestó: "Siento angustia y tristeza por lo que pasó, siento la ausencia de dos personas con las que compartí muchas cosas. Fue lo más feo que me pasó en mi vida".

"Estoy tomando conciencia de un montón de cosas. Tengo 46 años, no soy un pibe de 20, y no puedo seguir viviendo la vida loca. Tengo esta vida nomás, la tengo que disfrutar y ser más fuerte que nunca. Creo que ´El Barba´ nos da las peores batallas a los mejores soldados", completó.

Cómo sigue la causa judicial contra "El Pepo" tras el choque en el que murieron dos personas

Cuando la camioneta que manejaba el cantante volcó en la ruta provincial 63, a la altura de la localidad bonaerense de Dolores, quedó imputado de acuerdo al artículo 84 del Código Penal por los delitos de "homicidio culposo séxtuplemente agravado por la conducción imprudente, negligente y antirreglamentaria de un vehículo con motor; por conducir bajo los efectos de estupefacientes y alcohol en sangre a un exceso de velocidad de más de 30 kilómetros por hora de la máxima permitida en el lugar; por mediar culpa temeraria; y por ser más de una las víctimas fatales".

Los peritos determinaron, tras las tareas investigativas, que el cantante de cumbia dio positivo de marihuana y cocaína en sangre mientras conducía a 139 km/h en un tramo en el que el tope era 80. Se iba a realizar la audiencia preliminar, que es el paso previo al inicio del debate oral en el que se lo va a juzgar por el siniestro vial, pero se suspendió porque el fiscal dio positivo de coronavirus, por lo que todavía no existe una fecha oficial estipulada.