El doloroso adiós del Mono de Kapanga: "Descansá en paz"

El Mono de Kapanga y una tristísima noticia. Martín Fabio y un mensaje de despedida a uno de sus seres queridos más cercanos.

El Mono de Kapanga fue protagonista de una triste publicación que compartió en redes sociales. Una muerte de un ser querido lo afectó en demasía, y decidió dedicarle palabras realmente emotivas: "Descansá en paz, fuiste todo lo que está bien".

El pasado 3 de octubre, la madre de Martín Fabio murió a los 82 años. Nilda Pasarelli fue una persona ejemplar para su hijo, quien así la despidió en sus redes sociales: "Chau mami, descansá en paz, fuiste todo lo que está bien. Reencontrate con Juanca, tu único amor en la vida, decile que lo extraño mucho como te voy a extrañar a vos”.

“Gracias por darme la vida, la educación, la luz en los momentos de oscuridad y el apoyo incondicional en todo lo que hice y quise ser. Nilda Pasarelli, la mejor mamá que me pudo tocar (1940- infinito y más allá)”, cerró El Mono de Kapanga, quien adjuntó imágenes de su madre y deseó que se encuentre con su padre en el más allá.

MasterChef Celebrity: el "Mono" de Kapanga contó la historia detrás de sus joyas

Durante su paso por el reality de cocina MasterChef Celebrity, el "Mono" de Kapanga tuvo que quitarse sus joyas para cocinar, acto que le provocó un fuerte debate interno y una revelación que sorprendió a los televidentes: “No pensé que me iban a hacer sacar todas las joyas”. Ante la pregunta de Santiago de hace cuánto tiene las pulseras, el "Mono" reveló que hace 17 años que no se las quitaba y que cada una tiene un significado especial. “La última vez que me hicieron sacar las pulseras, fue en el año 2003 en la cancha de Ferro, un Quilmes – Argentinos Juniors que me llevaron preso”, afirmó con franqueza.

Ante la dificultad del participante para despegarse de todas sus cadenas y crucifijos del cuello, del Moro le preguntó al jurado si podía conservar algunas. Implacable, Germán Martitegui sentenció: “En teoría no, pero vamos a hacer una excepción. Mono, no quiero un pedazo de crucifijo en la comida”. Agradecido, el "Mono" explicó el significado especial de sus joyas: “Como nunca más caí preso, al día de hoy, viven conmigo”.