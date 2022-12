El calvario que vive Celine Dion por una extraña enfermedad: "Una lucha"

La cantante dio a conocer el nombre del trastorno con el que fue diagnosticada, por lo que no retomará sus conciertos en el 2023. Celine Dion hizo un posteo en sus redes sociales al respecto.

Céline Dion se expresó ante sus fans en un video que compartió en su cuenta de Instagram y reveló que los médicos le diagnosticaron el Síndrome de la Persona Rígida, que es padecido por una persona de un millón en el mundo. La cantante no pudo evitar las lágrimas al sincerarse ante sus fanáticos.

"Hola a todos, siento haber tardado tanto en ponerme en contacto con todos ustedes. Los echo mucho de menos y estoy deseando subir al escenario y hablar con ustedes en persona. Como sabés, siempre he sido un libro abierto y antes no estaba preparada para decir nada, pero ahora sí”, comenzó su descargo la intérprete de hits como I'm Alive, A New Day Has Come y All By Myself.

Dion confesó que le ha resultado muy difícil afrontar el problema de salud que vive y, sobre todo, hablar al respecto. "Aunque todavía estamos aprendiendo sobre esta rara enfermedad, ahora sabemos qué es lo que ha estado causando todos los espasmos que he estado teniendo", agregó.

"Tengo un gran equipo de médicos trabajando a mi lado para ayudarme a mejorar y a mis preciosos hijos, que me apoyan y me ayudan. Estoy trabajando duro con mi terapeuta de medicina deportiva todos los días para recuperar mi fuerza y mi capacidad de actuar de nuevo, pero tengo que admitir que ha sido una lucha", sumó la cantante en su video. Y cerró, entre lágrimas: "Lo único que sé es que cantar es lo que he hecho toda mi vida y lo que más me gusta hacer. Los extraño mucho. Echo de menos verlos a todos en el escenario actuando para ustedes".

El trastorno que sufre la cantante de la canción principal de la película Titanic, My Heart Will Go On, hace que los músculos se tensen de manera involuntaria y deja a las personas que lo padecen como "estatuas humanas"; bloquea de manera progresiva la movilidad del cuerpo hasta impedir actividades esenciales como hablar y caminar.

La recuerdo de Celine Dion de uno de sus mayores hitos musicales

La cantante canadiense hizo un posteo en sus redes por el vigésimo quinto aniversario del lanzamiento de su disco Let's Talk About Love, uno de los más vendidos de su carrera e incluso de la historia de la música. Céline compartió imágenes del proceso de grabación del álbum que contiene colaboraciones con artistas como Barbra Streisand, Bee Gees, Luciano Pavarotti y Diana King.