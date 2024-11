El Bahiano apuntó contra el regreso de Los Piojos: "No todas".

Los Pericos, una de las bandas más icónicas del reggae latinoamericano, sigue siendo un referente musical desde sus inicios en los años 80 y 90. Aunque hoy en día es Juanchi Baleiron quien lleva la voz y el liderazgo de la banda, el carisma de El Bahiano, quien dejó el grupo en 2004 para emprender su carrera solista, sigue siendo parte importante de la historia de la banda.

En una reciente entrevista con Nacional Rock 93.7, El Bahiano fue consultado sobre un eventual regreso a Los Pericos. Su respuesta fue categórica: "No. Si se da, se dará. No hay ninguna charla, ni conversación al respecto." Con esta declaración, el cantante dejó claro que, por el momento, no existen planes ni negociaciones en curso para una reunión con sus antiguos compañeros de banda, cerrando la puerta a la posibilidad de una vuelta en el corto plazo.

No obstante, cuando el periodista le comentó sobre el resurgimiento de otras bandas clásicas, como Los Piojos, el Bahiano adoptó un tono irónico: "Y no todas buenas...". Aunque no dio detalles, la frase sugiere que el Bahiano observa estos regresos con cierta distancia y posiblemente con una visión crítica.

Entradas Los Pericos en Vórterix 2024: precios, dónde comprar y cuándo toca

Tras meses de gira, Los Pericos regresan a Buenos Aires para despedir el 2024 con una Gran Fiesta Perica en el Teatro Vorterix donde cautivarán a sus fans con sus grandes éxitos en lo que será una noche imperdible.

Después de su gira celebratoria de Big Yuyo, con shows sold out en Buenos Aires, Montevideo y varias ciudades de México, Los Pericos regresan a Capital Federal el sábado 7 de diciembre, luego de su participación en el Festival Vivimos Musica.

Se espera el show tenga un repaso por su trayectoria y sus grandes hitos musicales como El Ritual de la Banana, Parate y Mira, Eu Vi Chegar, Casi Nunca Lo Ves, Waitin’, Home Sweet Home, Sin Cadenas, Pupilas Lejanas y muchísimos más. Casi 4 décadas de carrera resumidos en una sola noche, que se espera sea la ocasión ideal para brindar y cerrar el año con buena música.

Dónde comprar las entradas Los Pericos en Vórterix 2024: qué precios tienen

Los Pericos tocarán el próximo 7 de diciembre a las 21 horas en el Teatro Vorterix y las entradas están a la venta en la página de All Access, son generales y tienen un precio de $25.000 (sin costo del servicio). El acceso está permitido para todo público mayor de 7 años y con la compra de tu ticket tenés un 15% de descuento en tu consumo en The Roxy Bar & Grill (Federico Lacroze 3499) al mostrar tu entrada.

Los Pericos cerca de los 40 años de música

Con 38 años de carrera y casi 4000 presentaciones en vivo, Los Pericos son una de las bandas más importantes e influyentes en la historia del reggae-rock latino. Sus canciones llegaron a los primeros puestos de los rankings de habla hispana y los han llevado a recorrer miles de kilómetros en giras por Latinoamérica, Estados Unidos, España, Rusia y otros países, llenando estadios, teatros y participando en los festivales más emblemáticos.

La banda nació en Buenos Aires en 1986, en un contexto cultural vibrante donde la música reggae comenzaba a ganar popularidad fuera de sus lugares de origen. Con su estilo único y fresco, rápidamente se convirtieron en pioneros y referentes de estos géneros en Latinoamérica. Los Pericos supieron captar la atención del público argentino con su energía contagiosa y sus letras que combinaban ritmos bailables con mensajes sociales y personales profundos.

Desde sus inicios, Los Pericos destacaron por su fusión de ritmos caribeños con el rock argentino, creando un sonido fresco y original que resonó en toda la región. Su álbum debut "Los Pericos", lanzado en 1988, fue un éxito rotundo que los posicionó como una de las bandas más importantes de la escena musical argentina de los años 80. Canciones como "Pupilas Lejanas" y "Me Late" se convirtieron en himnos para toda una generación y catapultaron a Los Pericos a la fama nacional e internacional.

A lo largo de su carrera, han lanzado numerosos álbumes que han recibido elogios de la crítica y el aprecio del público. Han explorado diferentes estilos dentro del reggae y el ska, siempre manteniendo su identidad única y auténtica.