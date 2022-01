Duki casi se quema todo el cuerpo en un recital: "Antorcha humana"

Duki protagonizó un insólito incidente en el medio de su show del viernes en Mar del Plata, en plena ola de calor.

Duki protagonizó una insólita situación en el show que brindó en Mar del Plata en la calurosa noche del viernes 14 de enero. "Duko aKa Antorcha Humana", escribió el cantante en sus redes sociales, donde se volvió viral y recibió miles de likes y comentarios de otras figuras de la escena urbana. El músico viene de lanzar Eres para mi, una colaboración con Lara91k que en solo dos días ya superó el millón de reproducciones en YouTube.

El 2022 llegó con una sofocante ola de calor, en la que se registraron jornadas con temperaturas superiores a los 40º centígrados en diversos puntos del país. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, se registró el día más caluroso de los últimos 64 años al alcanzar los 41,2º. Distintos medios fueron mostrando a lo largo del día las temperaturas en diferentes partes tanto de la Ciudad como del conurbano y cómo todo estaba en llamas. Pero lo que más sorprendió fue ver a Duki también encendido en Mar del Plata.

El cantante brindó un concierto en AtPark, un nuevo predio en La Feliz, y la rompió. Al calor de la jornada, Duki le sumó una andanada de los hits más picantes que lanzó en su corta pero vertiginosa carrera. Sin embargo, el momento más impactante del show del autor de éxitos como Goteo y Malbec fue cuando sin querer se posó sobre uno de los lanzallamas artificiales que se ubican en el escenario y quedó envuelto en llamas. La impresionante imagen quedó registrada por algunos fotógrafos y hasta el propio cantante bromeó con la situación.

"ESTA FOTO ES REAL AYER CASI ME PRENDO FUEGO EN EL SHOW, DUKO AKA ANTORCHA HUMANA", escribió en Twitter donde compartió la fotografía del momento en que está rodeado por llamas mientras sigue con el micrófono en mano. "Me paré en un lugar equivocado, en el momento sentí mucho calor y nada mas", explicó con sencillez Duki ante la pregunta de Coscu, que no entendía cómo habían tomado esa imagen. Además, contó que "estaba tan cebado" que no sintió nada. En Instagram también compartió la fotografía y varios colegas y famosos bromearon con las altas temperaturas que se registraron en el país.

